Zimbabwe Memanggil Duta AS atas Komentar George Floyd

Robert O'Brien, US national security advisor.jpg

IslamTimes - Zimbabwe memanggil duta besar AS pada hari Senin (1/6) atas pernyataan oleh seorang pejabat senior Amerika yang menuduh negara Afrika selatan itu menggerakkan protes anti-rasisme atas kematian George Floyd, kata pemerintah.Dalam wawancara hari Minggu (31/5) dengan berita ABC, penasihat keamanan nasional AS Robert O'Brien menyebut Zimbabwe dan China sebagai "musuh asing" yang menggunakan media sosial untuk memicu kerusuhan dan "menabur perselisihan".Amerika Serikat telah diguncang oleh protes keras selama berhari-hari setelah Floyd, seorang Afrika-Amerika, meninggal ketika seorang polisi kulit putih berlutut di lehernya, mengabaikan keluhan bahwa dia tidak bisa bernafas.Juru bicara kementerian luar negeri Zimbabwe James Manzou mengatakan duta besar AS Brian Nichols telah dipanggil untuk menjelaskan pernyataan O'Brien."Ketika saya berbicara kepada Anda sekarang, dia sedang mengadakan pertemuan dengan menteri saya," kata Manzou kepada AFP di ibukota Harare, Senin (1/6).Juru bicara pemerintah Nick Mangwana mengatakan Zimbabwe tidak menganggap dirinya "musuh Amerika"."Kami lebih suka memiliki teman dan sekutu daripada memiliki kesulitan yang tidak membantu dengan negara lain termasuk AS," tulis Mangwana, Minggu malam.[IT/r]