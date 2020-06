Trump Mengerahkan Militer AS untuk Memulihkan Ketertiban di Washington, DC

Donald Trump, U.S. President delivers a statement on.JPG

IslamTimes - Dalam pidatonya kepada bangsa itu, Presiden AS Trump mengumumkan bahwa dia mengerahkan militer untuk menghentikan kerusuhan di Washington, DC dan mengatakan dia akan melakukan intervensi di mana saja pemerintah setempat gagal memulihkan ketertiban setelah berhari-hari kerusuhan.

Trump muncul di Gedung Mawar Gedung Putih sekitar pukul 6:30 sore pada hari Senin (1/6), menyatakan bahwa AS telah dicengkeram oleh "teror domestik" dari "anarkis profesional dan gerombolan yang beringas" yang menenggelamkan "teriakan hak protes damai" atas kematian George Floyd, seorang pria Afrika-Amerika yang dibunuh oleh polisi di Minneapolis, Minnesota, Senin lalu.Semua negara benar-benar marah dengan kematian "brutal" Floyd, kata Trump, tetapi protes sejak itu telah berubah menjadi kekerasan. Di Washington, DC saja, katanya, para perusuh merusak Monumen Lincoln dan monumen Perang Dunia II, dan membakar sebuah gereja bersejarah di dekat Gedung Putih."Ini bukan aksi protes damai, ini adalah aksi teror domestik," katanya.Bersumpah untuk segera mengakhiri "kerusuhan dan pelanggaran hukum", Trump mengatakan dia "sangat merekomendasikan" kepada setiap gubernur negara bagian untuk mengerahkan Garda Nasional dalam jumlah yang cukup untuk "mendominasi" jalan-jalan dan menghentikan kerusuhan.Jika mereka gagal melakukannya, ia menambahkan, "Saya akan mengerahkan militer AS dan segera menyelesaikan masalah bagi mereka."Dia juga mengungkapkan bahwa pasukan AS "bersenjata lengkap" telah dikirim ke jalan-jalan Washington, DC untuk "menghentikan kerusuhan, penjarahan, perusakan, penyerangan, dan pengrusakan properti secara tak terduga."[IT/r]