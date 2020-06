Zarif: Eropa Harus Tetap Diam Selamanya Jika Tetap Diam Terkait Kebrutalan AS

IslamTimes- "Eropa, cepat menjadi hakim & juri terkait masyarakat non-Barat, namun terus mutup telinga," ungkapnya.

Dalam sebuah tweet pada hari Rabu, Perdana Menteri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan bahwa jika Eropa ingin terus menutup mulutnya tentang kebrutalan AS terhadap pengunjuk rasa, maka Eropa harus selalu membuat mereka tetap seperti itu.Dalam sebuah tweet pada hari Rabu, Zarif menulis, "Kota-kota AS adalah adegan kebrutalan terhadap demonstran & pers, karena tindakan keras militer.""Eropa, cepat menjadi hakim & juri terkait masyarakat non-Barat, namun terus mutup telinga," ungkapnya.Kota-kota di seluruh Amerika Serikat telah menjadi tempat kerusuhan dan ketegangan antara demonstran dan polisi setelah seorang polisi AS secara brutal membunuh seorang warga kulit hitam awal pekan ini.(IT/TGM)