Imam Ali Khamenei: Imam Khomeini Menghancurkan Aura Tak Terkalahkan Negara Adikuasa

Leader of the Islamic Revolution Ayatollah Seyyed Ali Khamenei addresses the nation in Tehran.jpg

IslamTimes - Pemimpin Revolusi Islam Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei telah memperingati 31 tahun hari wafatnya pendiri Republik Islam Imam Khomeini.

Dalam pidato yang disiarkan televisi kepada bangsa Iran, Ayatollah Khamenei memberi penghormatan kepada almarhum pemimpin revolusioner itu dan menceritakan warisannya.Puluhan tahun setelah kepergiannya, Imam Khomeini "masih hidup di antara kita, dan harus tetap hidup di antara kita."Pemimpin itu mengingat bagaimana Imam Khomeini juga mengubah sikap orang-orang terhadap apa yang disebut negara adikuasa dan dugaan mereka yang tak terkalahkan hingga pada titik bahwa penguasa AS saat itu mengakui bahwa Imam telah "mempermalukan" mereka."Imam dan para pemuda, yang akan memobilisasi dengan lambaian tangannya, mempermalukan para adikuasa dalam arti sebenarnya, menghancurkan kehendak mereka, dan mengusir mereka dari panggung," kata sang Imam Ali Khamenei."Pada waktu itu, tidak ada yang berasumsi bahwa apa pun dapat dilakukan bertentangan dengan apa yang dikehendaki AS. Imam Khomeini membuktikan bahwa negara adikuasa tidak terkalahkan. Kami menyaksikan apa yang terjadi pada Uni Soviet. Dan hari ini kami mengawasi AS dan melihat apa yang terjadi. di sana," kata Ayatollah Khamenei, menambahkan Imam Khomeini mengajarkan kepada massa bagaimana kekuatan besar ini dapat diatasi.Mengomentari protes besar-besaran publik yang telah melanda Amerika Serikat dalam beberapa hari terakhir, Imam Ali Khamenei mengatakan pembunuhan "berdarah dingin" seorang Afrika-Amerika oleh seorang polisi kulit putih di Minneapolis memberikan contoh "perilaku dan esensi" keseluruhan AS yang telah memanifestasikan dirinya dalam kekejaman Washington di seluruh Timur Tengah dan di tempat lain di dunia.Imam Khamenei menggarisbawahi semangat Imam untuk "mencari dan mendorong perubahan," menyebutnya "pemimpin sejati."Sejak usia muda, Imam Khomeini menyerukan untuk "bangkit di jalan Tuhan," Ayatollah Khamenei mencatat, dan mengenang bagaimana pemimpin itu akan memanggil "revolusi spiritual" di antara orang-orang melalui pidatonya.Imam Khomeini akhirnya berhasil membawa "perubahan di seluruh negara Iran," dan mendorong orang-orang untuk meninggalkan semangat kelesuan dan tidak menyerah dalam menghadapi penindasan, kata Imam Khamenei.Imam Khomeini juga menyebabkan negara untuk meninggalkan perasaan mencela diri dan menganggap dirinya berhak atas harga diri, dan memperluas sikap bangsa terhadap agama di luar masalah pribadi, kata Ayatollah Khamenei.Pemimpin revolusioner itu terus berupaya mendorong perubahan bahkan setelah Revolusi Islam, kata Imam Khamenei.Sikap revolusioner masih hidup hari ini, kata Imam Khamenei, mengutip prestasi ilmiah dan defensif negara dan mencatat bahwa Iran telah mencapai "status pencegahan" berkat kekuatan pertahanannya.Imam Khamenei kemudian menggarisbawahi pentingnya melanjutkan pengejaran perubahan sebagai sarana perbaikan, dan mulai menyebutkan beberapa contoh perubahan yang diinginkan di berbagai arena.Sebagai salah satu prospek yang diinginkan di bidang ekonomi, Pemimpin mengutip potensi pemutusan ketergantungan pada pendapatan minyak.Di seluruh ranah sosial, Imam Khamenei dengan tegas memperingatkan agar usia rata-rata paruh baya penduduk naik.Grand Ayatollah Seyyed Rouhollah Mousavi Khomeini meninggal pada tanggal 3 Juni 1989 pada usia 87 tahun. Dipuji sebagai salah satu pemimpin revolusioner sejati Abad Kedua Puluh, dia mempelopori Revolusi Islam - perjuangan bangsa Iran melawan tirani monarki Pahlavi yang didukung Amerika Serikat. - menuju kemenangan pada 1979.[IT/r]