Demonstran Bentrok Dengan Polisi Di New York City Dalam Demonstrasi Terbaru

Puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan di kota-kota AS pada Selasa, protes kematian Floyd memasuki malam kedelapan berturut-turut, bentrokan pun tak terhindari dengan polisi dan penjarahan toko di New York City.Pawai dan demonstrasi besar-besaran juga terjadi di Los Angeles, Philadelphia, Atlanta dan Seattle. Di Washington, D.C., protes diadakan di dekat taman di mana demonstran dibubarkan oleh polisi pada hari Senin untuk membuat jalan bagi Presiden Donald Trump sehingga ia bisa berjalan dari Gedung Putih ke gereja bersejarah untuk foto.Meskipun aksi unjuk rasa atas nama Floyd sebagian besar berlangsung damai pada siang hari, setelah gelap, orang-orang beralih ke kerusuhan, pengrusakan, pembakaran, dan penjarahan. Pada Senin malam, lima petugas polisi terkena tembakan di dua kota.Di luar gedung US Capitol pada Selasa sore, satu kerumunan demonstran berlutut, meneriakkan "diam adalah kekerasan" dan "tidak ada keadilan, tidak ada perdamaian," ketika para petugas menghadap mereka tepat sebelum jam malam yang diberlakukan pemerintah.Kerumunan tetap di taman Lafayette dan di tempat lain di ibukota setelah gelap, meskipun jam malam dan sumpah oleh Trump untuk menindak apa yang ia sebut pelanggaran hukum akan di hadapkan dengan Garda Nasional atau bahkan militer AS jika perlu.(IT/TGM)