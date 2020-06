Profesor AS Meminta Iran Untuk Membantu Orang Amerika Dalam Menghapuskan Budaya Perbudakan

IslamTimes- Tindakan tidak manusiawi dari polisi terjadi ketika orang-orang memfilmkan insiden itu, memohon pembebasan tekanan di leher Floyd.

Sejarawan Afrika-Amerika Gerald Horne mengatakan bahwa meskipun berakhirnya era perbudakan di AS, budayanya masih hidup, menambahkan, "Saya meminta teman-teman dan kawan-kawan Iran kita untuk datang dan menentang hal tersebut."Orang-orang di seluruh AS telah turun ke jalan untuk mengekspresikan kemarahan mereka atas kekerasan polisi terhadap orang Afrika-Amerika. Konfrontasi terakhir dan kontroversial antara seorang polisi kulit putih dan seorang pria kulit hitam terjadi minggu lalu ketika seorang petugas di Minneapolis membunuh seorang warga Afrika-Amerika Geroge Floyd dengan meletakkan lututnya di leher korban selama lebih dari delapan menit meskipun Floyd mengatakan bahwa dia tidak dapat bernapas. 'Tindakan tidak manusiawi dari polisi terjadi ketika orang-orang memfilmkan insiden itu, memohon pembebasan tekanan di leher Floyd.Untuk menjelaskan lebih lanjut tentang masalah ini, kami menghubungi Gerald Horne, profesor Studi Afrika-Amerika di Universitas Houston dan penulis beberapa buku tentang sejarah Afrika-Amerika.Berikut adalah teks lengkap wawancara Horne dengan Mehr News Agency:Secara historis, orang kulit hitam dibawa ke AS untuk perbudakan dan, karena ini bertentangan dengan keinginan mereka, orang-orang ini terlibat dalam pemberontakan terus-menerus sementara pasukan keamanan AS melihat mereka sebagai ancaman. Mengapa kebijakan AS gagal mengubah perspektif ini sejak era perbudakan telah lama berlalu karena kita masih melihat kekerasan terhadap orang Afrika-Amerika?Kebijakan tidak berubah meskipun perbudakan dihapuskan, tenaga kerja murah orang kulit hitam terlalu banyak diwakili dalam kategori ini. Selain itu, budaya yang tumbuh dari perbudakan yang berarti subordinasi dan penganiayaan orang Afrika belum menghilang.Menurut Anda, di mana protes-protes ini di seluruh AS pada akhirnya akan mengarah? Apakah Anda melihat ada harapan untuk perubahan perilaku terhadap orang Afrika-Amerika?Dibutuhkan tekanan global agar segala sesuatunya berubah dan, oleh karena itu, saya menyerukan kepada teman-teman dan kawan-kawan Iran kami untuk datang dan membela kami, tidak terkecuali di Komisi Hak Asasi Manusia PBB.(IT/TGM)