Rouhani: Trump Gunakan Alkitab Untuk Membenarkan Kekerasan Terhadap Rakyat Amerika

IslamTimes- Protes telah ditanggapi dengan tindakan keras oleh polisi. Kemarahan juga telah menyebar ke negara-negara lain, memicu protes anti-rasisme yang serupa di beberapa kota di dunia.

Presiden Iran Hassan Rouhani telah menyesalkan foto-opsinya yang baru-baru ini dari AS di luar sebuah gereja di tengah protes anti-rasisme yang terjadi di kota-kota Amerika, mengatakan Donald Trump menggunakan buku suci agama Kristen untuk membenarkan dan memerintahkan "pembunuhan dan kejahatan" terhadap rakyat Amerika.Dalam sambutannya pada hari Kamis, Rouhani mengatakan AS telah mengalami "hari terburuk dalam sejarah politik dan sosial" di tengah protes kemarahan atas kebrutalan polisi AS, yang meletus setelah kematian seorang pria Afrika-Amerika yang tidak bersenjata di tangan seorang polisi kulit putih Minnesota. minggu lalu.Protes telah ditanggapi dengan tindakan keras oleh polisi. Kemarahan juga telah menyebar ke negara-negara lain, memicu protes anti-rasisme yang serupa di beberapa kota di dunia.Rouhani mengatakan dalam keadaan seperti itu, "kami telah menyaksikan bahwa orang kulit hitam dan mereka yang menolak pola pikir Gedung Putih menjadi sasaran penindasan besar-besaran.""Sangat memalukan bahwa presiden AS meraih Alkitab [untuk membenarkan] mengeluarkan perintah untuk pembunuhan dan kejahatan terhadap warga Amerika," kata Rouhani.Dia merujuk pada aksi foto Trump pada hari Senin, ketika polisi AS mengusir kembali pengunjuk rasa damai di dekat Gedung Putih sehingga presiden AS dapat berjalan ke Gereja St. John terdekat dan berpose singkat dengan Alkitab.Menyatakan dirinya "presiden hukum dan ketertiban," Trump bersumpah pada hari yang sama untuk mengembalikan ketertiban ke jalan-jalan Amerika menggunakan militer jika protes berlanjut.Presiden Iran lebih lanjut mengatakan bahwa Alkitab adalah buku suci yang mengundang perdamaian dan kebaikan. Alkitab, lanjutnya, adalah kitab suci agama Ibrahim dan gerakan semacam itu membuat marah para pengikut semua agama lain, yang menghormati Yesus Kristus dan Alkitab.(IT/TGM)