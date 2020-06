"Terima kasih untuk Iran": Trump Penuh Harapan setelah Pertukaran Tawanan

US President Donald Trump, swap.jpg

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump menyuarakan harapan untuk kemajuan dengan Iran pada hari Kamis (4/6) setelah Republik Islam merilis seorang veteran Angkatan Laut AS dan Amerika Serikat membebaskan dua orang Iran.

Michael White, yang telah terinfeksi virus corona ketika berada di Iran, terbang dengan jet militer Swiss ke Zurich di mana dia disambut oleh seorang pejabat senior AS.“Saya diberkati untuk mengumumkan bahwa mimpi buruk itu telah berakhir, dan putra saya aman dalam perjalanan pulang,” ibunya, Joanne White, mengatakan dalam sebuah pernyataan.Trump mengatakan dia berbicara kepada White melalui telepon dan menyuarakan apresiasi langka kepada Iran."Terima kasih kepada Iran, itu menunjukkan kesepakatan itu mungkin!" Trump menulis di Twitter.Ketika White terbang pulang, seorang hakim federal mengeluarkan perintah untuk membebaskan seorang dokter Iran-Amerika, Majid Taheri, yang mengizinkannya pergi menemui keluarga di Iran.Sehari sebelumnya, seorang Iran yang lebih terkenal - Sirus Asgari, seorang ilmuwan yang ditangkap pada tahun 2016 saat melakukan kunjungan akademik - kembali ke Iran.“Ini bisa terjadi untuk semua tahanan. Tidak perlu memetik ceri,” Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menulis di Twitter."Para sandera Iran ditahan - dan atas nama - AS harus pulang," katanya.Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, yang telah memperjuangkan garis hawkish melawan Tehran, mengatakan pemerintah Iran telah "membangun" untuk membebaskan White tetapi mendesak pembebasan tiga warga AS lainnya, semua keturunan Iran, yang tetap ditahan.White, yang telah bertugas selama 13 tahun di Angkatan Laut AS, ditangkap pada Juli 2018 di kota timur laut Mashhad setelah mengunjungi seorang wanita yang menurut laporan dia temui secara online.Dia dijatuhi hukuman tahun berikutnya setidaknya 10 tahun penjara dengan tuduhan bahwa dia menghina Pemimpin Tertinggi Iran Imam Sayyed Ali Khamenei dan memposting komentar terhadap negara Iran di media sosial dengan nama samaran.[IT/r]