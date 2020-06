Zarif: Meninggalkan Kesepakatan Iran Adalah Taruhan Bodoh AS

IslamTimes- Mousavi juga mengkonfirmasi laporan media bahwa Amerika Serikat telah membebaskan Dr. Majid Taheri, seorang dokter Iran, setelah menghabiskan lebih dari setahun di penjara dengan tuduhan palsu.

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif mengatakan terserah Presiden AS Donald Trump untuk memutuskan kapan harus memperbaiki kesalahannya dengan meninggalkan perjanjian nuklir 2015 yang ditandatangani antara Republik Islam dan negara-negara besar dunia.Dalam sebuah pos di akun Twitter resminya pada hari Jumat, Zarif langsung berbicara kepada Trump, dengan tangkapan layar Tweet-nya tentang pembebasan Michael White, seorang warga AS yang telah dijatuhi hukuman penjara di Iran sejak 2018 karena "masalah keamanan" dan dalam Gugatan pribadi.Mousavi juga mengkonfirmasi laporan media bahwa Amerika Serikat telah membebaskan Dr. Majid Taheri, seorang dokter Iran, setelah menghabiskan lebih dari setahun di penjara dengan tuduhan palsu.Dalam tweetnya, Trump mengatakan "sangat menarik" bahwa Michael tiba di rumah, menambahkan, "Terima kasih kepada Iran. Jangan menunggu sampai setelah pemilihan AS untuk membuat masalah besar. Saya akan menang. Anda akan membuat kesepakatan yang lebih baik sekarang! "Menteri luar negeri Iran menanggapi pernyataan presiden AS dan mengatakan Teheran dan Washington telah "mencapai pertukaran kemanusiaan terlepas dari upaya bawahan Anda.""Dan kami memiliki kesepakatan ketika Anda memasuki kantor (pada Januari 2017)," kata Zarif merujuk pada perjanjian nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), ditandatangani antara Iran dan kelompok negara P5 +1, termasuk Amerika Serikat."Iran & peserta JCPOA lainnya tidak pernah meninggalkan meja. Penasihat Anda — yang kebanyakannya telah dipecat sekarang - bertaruh bodoh," kata diplomat terkemuka Iran itu.Ketegangan antara Iran dan Amerika Serikat semakin tegang sejak Presiden Trump memutuskan pada tahun 2018 untuk secara sepihak menarik negaranya dari perjanjian nuklir internasional dan mengembalikan sanksi yang telah dicabut dalam perjanjian tersebut, bertentangan dengan fakta bahwa perjanjian tersebut telah didukung oleh Resolusi Dewan Keamanan Bangsa-Bangsa 2231.Di bawah tekanan Washington, tiga penandatangan Eropa untuk JCPOA - Prancis, Inggris dan Jerman - sejauh ini gagal memenuhi kewajiban kontrak mereka untuk melindungi kepentingan bisnis Teheran terhadap sanksi.Sebagai tanggapan, Iran mulai Mei lalu secara bertahap mengurangi komitmennya sebagai bagian dari hak hukumnya di bawah JCPOA untuk membalas tindakan Washington dan mendorong trio Eropa untuk menghormati kewajiban mereka terhadap Teheran.(IT/TGM)