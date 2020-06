Zarif pada Trump: Penasihat Anda Melakukan 'Taruhan Bodoh' dengan Mundur dari JCPOA

Mohammad Javad Zarif -Iran's Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menolak permintaan Presiden AS Donald Trump untuk "kesepakatan besar" dengan Iran, mengatakan penasihat Trump membuat "taruhan bodoh" dengan mendesaknya untuk meninggalkan JCPOA dan sekarang tergantung pada dia untuk menebus kesalahan tersebut dengan kembali ke kesepakatan.

"Kami mencapai pertukaran kemanusiaan * terlepas dari * upaya bawahan Anda, @realDonaldTrump," kata Zarif dalam tweet pada hari Jumat (5/6), setelah dua ilmuwan Iran dibebaskan dari penjara AS minggu ini dan Iran membebaskan warga negara Amerika Michael White, yang telah dijatuhi hukuman penjara di negara itu untuk kejahatan keamanan."Dan kami memiliki kesepakatan ketika Anda mulai menjabat. Iran & peserta JCPOA lainnya tidak pernah meninggalkan meja. Penasihat Anda — yang paling banyak dipecat sekarang — membuat taruhan bodoh. Terserah Anda untuk memutuskan * kapan * Anda ingin memperbaikinya." Menteri Luar Negeri Iran menambahkan, merujuk pada kesepakatan nuklir Iran, yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama.Komentarnya muncul sebagai tanggapan terhadap Trump yang memuji pembebasan White dan mendesak Tehran untuk membuat "kesepakatan besar" dengan Washington.“Senang sekali melihat Michael di rumah. Baru saja tiba. Sangat menarik. Terima kasih untuk Iran. Jangan menunggu sampai setelah Pemilu AS untuk membuat kesepakatan besar. Saya akan menang. Anda akan membuat kesepakatan yang lebih baik sekarang! " Trump telah tweet sebelumnya pada hari Jumat (5/6).Presiden AS pada Mei 2018 mengumumkan diakhirinya keikutsertaan Washington dalam perjanjian nuklir Iran, dan menerapkan kembali sanksi terhadap Tehran.Iran dan Grup 5 + 1 (Rusia, China, AS, Inggris, Prancis, dan Jerman) telah mencapai kesepakatan pada 2015.Sejak pengunduran dirinya dari perjanjian itu, Trump telah berusaha untuk melakukan dialog dengan Iran untuk membuat kesepakatan baru tetapi para pejabat Iran telah menolak setiap pembicaraan dengan AS sebelum kembali ke JCPOA.Pada bulan Agustus 2019, Zarif berkata, “Amerika Serikat terlibat dalam perang ekonomi melawan rakyat Iran dan tidak mungkin bagi kita untuk terlibat dengan Amerika Serikat kecuali mereka berhenti memaksakan perang dan terlibat dalam terorisme ekonomi melawan rakyat Iran.”"Jadi jika mereka ingin kembali ke ruangan, ada tiket yang harus mereka beli dan tiket itu adalah memperhatikan perjanjian (nuklir)," katanya.[IT/r]