Video: Pengunjuk Rasa Lempari Kedutaan AS di Meksiko dengan Batu dan Proyektil atas Kematian George Floyd

Demonstration of George Floyd, outside of the U.S. Embassy in Mexico City.JPG

IslamTimes – Para demonstran yang memprotes kematian George Floyd turun ke kompleks perumahan kedutaan AS di Meksiko dan melanjutkan untuk menandai jalan-jalan dan melemparkan proyektil ke gedung.

Lusinan orang berkumpul di jalan pada hari Jumat (5/6) di luar gedung kedutaan Besar AS, yang terletak di Paseo de la Reforma, Mexico City.Video menunjukkan para pengunjuk rasa melempar batu dan proyektil lainnya ke gedung, yang dilindungi oleh dinding logam, dipasang untuk melindunginya dari kerusuhan ketika demonstrasi berubah menjadi kekerasan.Demonstrasi atas pembunuhan polisi terhadap Floyd di Minneapolis, Minnesota, Senin lalu telah semakin bergejolak di AS dengan banyak yang beralih ke penjarahan dan bahkan pembunuhan. Video telah muncul menunjukkan polisi di negara-negara seperti New York dan Pennsylvania menggunakan apa yang banyak dikecam sebagai kekuatan berlebihan pada pengunjuk rasa damai.[IT/r]Video: https://www.rt.com/news/491000-us-embassy-mexico-george-floyd-protests/