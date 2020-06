Bolsonaro Ancam Mengikuti jejak AS dan Tinggalkan WHO

Jair Bolsonaro, Brazilian President.jpg

IslamTimes - Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump memutuskan hubungan dengan Organisasi Kesehatan Dunia setelah menuduh lembaga itu memiliki "bias China" di tengah pandemi coronavirus COVID-19.

Presiden Brazil Jair Bolsonaro, ketika berbicara dengan CNN Brazil, memperingatkan bahwa negara itu dapat mengikuti Amerika Serikat dan meninggalkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), menuduh badan kesehatan global itu menjadi "organisasi partisan politik".“Dan di depan sini, Amerika Serikat meninggalkan WHO, dan kami belajar, di masa depan, agar WHO bekerja tanpa bias ideologis, atau kami juga akan keluar. Kami tidak membutuhkan siapa pun dari luar untuk memberikan firasat pada kesehatan di sini,” kata Bolsonaro kepada wartawan.Bolsonaro menyatakan bahwa hydroxychloroquine "kembali" sebagai obat anti-COVID-19 yang potensial, kembali setelah studi "palsu" tentang kemanjurannya berdasarkan data yang salah ditarik kembali, menggemakan penilaian Presiden AS Donald Trump mengenai obat anti-malaria sebagai efektif mengukur terhadap coronavirus.“Untuk apa WHO ini? WHO merekomendasikan beberapa hari yang lalu untuk tidak melanjutkan penelitian tentang hydroxychloroquine, dan sekarang sudah kembali. Ambil saja uang mereka dan mereka mulai berpikir secara berbeda,” sarannya.Komentarnya datang ketika Trump sebelumnya memutuskan hubungan dengan WHO, menghapus pembiayaan AS atas tuduhan bahwa agensi itu "China-sentris" dan bahwa dia menolak untuk melakukan "reformasi yang diperlukan" yang sebelumnya dituntut Trump dalam surat kepada organisasi. WHO berulang kali membantah semua tuduhan, masih mengungkapkan harapan untuk kemungkinan kolaborasi dengan negara tersebut.Niat Presiden Brasil untuk mengikuti Trump dalam kaitannya dengan WHO terjadi ketika dia telah dikritik karena "dengan jelas meniru tindakan dan retorika Amerika Serikat", seperti yang disiratkan oleh beberapa ahli.Bolsonaro diketahui menikmati hubungan baik dengan pemerintahan Trump, bahkan di tengah implementasi larangan perjalanan POTUS antara negara-negara setelah Brasil melihat peningkatan tajam dalam infeksi dan kematian virus corona.[IT/r]