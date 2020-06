Amerika 2020 - Di Mana Anti-Rasis Adalah Teroris & Rasis Adalah Presiden

IslamTimes- Plakat ‘Aku Tidak Bisa Bernafas’ bukanlah barang baru. Nama Eric Garner mungkin tidak dikenal di rumah tangga kulit putih Amerika tetapi di komunitas kulit hitam, kematiannya pada bulan Juli 2014 memicu kemarahan dan memperkuat organisasi 'Kehidupan Hitam' sebagai kekuatan utama di Amerika modern.

George Floyd memanggil ibunya ketika dia terengah-engah di menit-menit terakhir hidupnya.Berbaring telungkup di tanah dengan tangan diborgol di belakangnya, George tidak mengancam siapa pun, tetapi ditahan oleh tiga petugas polisi Minneapolis yang berlutut padanya dan salah satu dari orang-orang kasar itu meletakkan lututnya dengan sengaja dan sadis ke leher George.Teriakan George Floyd yang teredam dan sarat rasa takut 'saya tidak bisa bernafas' diabaikan oleh empat petugas polisi yang mengelilinginya. Dia meninggal pada tanggal 25 Mei tetapi seruan sengit untuk ibunya sebelum dia menarik napas terakhirnya telah didengar oleh para ibu berkulit hitam di seluruh Amerika dan manusia dengan hati di seluruh dunia.Jangan salah tentang itu, George Floyd dibunuh. Dia adalah pria kulit hitam tak bersenjata yang tidak mengancam siapa pun ketika dia diseret ke tanah oleh petugas penegak hukum yang dipekerjakan untuk 'Melindungi dan Melayani' masyarakat. Mereka dipanggil oleh toko kelontong untuk menyelidiki tuduhan bahwa tagihan $ 20 palsu digunakan untuk membeli rokok. Pemilik toko kelontong Cup Foods menggambarkan George sebagai pelanggan tetap dan ramah.Tonton rekaman video penahanan George untuk Anda sendiri dan lihat dengan mata kepala sendiri sejauh mana rasisme sistemik dan kronis yang mencemari Amerika saat ini dan sangat lazim di kalangan kepolisian di seluruh Amerika Serikat. Beginilah cara polisi menangani seorang pria kulit hitam tak bersenjata yang diduga melakukan kejahatan ringan di siang hari bolong.Amerika adalah masyarakat dan negara yang dibangun di atas racun dan rasisme, supremasi kulit putih, dan kekerasan. Perbudakan menopang perkembangan ekonomi, sementara pembasmian yang keras dari masyarakat asli Amerika menandai awal dari sejarah supremasi kulit putihnya. Perjuangan untuk hak-hak sipil kulit hitam telah lama, kejam, dan berdarah-darah tetapi ini adalah perjalanan yang masih jauh dari selesai.Plakat ‘Aku Tidak Bisa Bernafas’ bukanlah barang baru. Nama Eric Garner mungkin tidak dikenal di rumah tangga kulit putih Amerika tetapi di komunitas kulit hitam, kematiannya pada bulan Juli 2014 memicu kemarahan dan memperkuat organisasi 'Kehidupan Hitam' sebagai kekuatan utama di Amerika modern.Eric dituduh menjual rokok tunggal tanpa izin di wilayah Staten Island, New York, dan ditangkap dengan brutal oleh beberapa petugas kepolisian New York. Salah satu petugas itu menempatkannya dalam chokehold dan meskipun Garner mengulangi dengan panik, 'Aku tidak bisa bernapas' sebelas kali, petugas itu tidak melepaskan pria yang diborgol yang bersujud di tanah sampai tubuhnya lemas.Eric Garner adalah ayah enam anak yang tidak bersenjata dan kakek dari tiga anak. Dia tidak mengancam siapa pun. 'Kejahatan' satu-satunya adalah warna kulitnya. Dia dibunuh oleh seorang polisi kulit putih.Luar biasa bahwa polisi kulit putih Daniel Pantaleo lolos dari dakwaan pidana oleh grand jury County Richmond lokal pada bulan Desember 2014 meskipun Pemeriksa Medis memutuskan kematian Garner sebagai pembunuhan. Menurut definisi pemeriksa medis, pembunuhan adalah kematian yang disebabkan oleh tindakan orang lain yang disengaja. Jadi, Eric Garner terbunuh oleh tindakan yang disengaja dari orang lain tetapi tampaknya bukan orang yang menahannya di chokehold ketika dia berbaring telungkup sampai dia tidak bernapas lagi.Tidak ada yang harus terkejut. Sikap dan tindakan rasis Donald Trump adalah masalah catatan dan fakta bahwa pria ini telah menyatakan niatnya untuk menunjuk kampanye Aksi Anti-Fasis di Amerika.Apa yang dilakukannya adalah memberi sinyal dengan jelas kepada pangkalan putih rasisnya bahwa organisasi seperti KKK yang sring berpidato, dan mempraktikkan kekerasan tidak akan dikutuk tetapi mereka yang berusaha membela komunitas kulit hitam dari kekerasan akan dikutuk. Terlepas dari kenyataan bahwa Antifa tidak memiliki catatan kekerasan atas namanya, suatu hal yang dicatat oleh CNN:"Itu juga menimbulkan pertanyaan mengapa kelompok-kelompok sayap kanan ekstremis yang tidak ditunjuk secara serupa oleh pemerintahan Trump karena para ekstremis sayap kanan di AS membunuh jauh lebih banyak orang Amerika daripada teroris sayap kiri. Menurut data yang dikumpulkan oleh New America, sebuah lembaga penelitian , sejak 9/11 teroris sayap kanan di Amerika Serikat telah menewaskan 110 orang karena alasan politik, sementara pendukung Antifa tidak membunuh siapa pun karena alasan politik ".America 2020 adalah negara di mana menjadi anti-rasis berarti Anda dicap sebagai teroris sementara menjadi rasis membuat Anda memenuhi syarat untuk menjadi Presiden. Situasi itu tidak bisa berlanjut lebih lama.Joe Biden sedikit lebih baik daripada Trump dalam masalah ekonomi dan internasional yang besar dan dia berasal dari aliran hak istimewa kulit putih yang sama. Bernie Sanders akan menjadi penangkal sempurna bagi kebencian Trump dan perlindungan orang kaya. Biden adalah alternatif yang jauh lebih lemah. Namun, kemenangan bagi Trump lagi dalam pemilihan Presiden November, akan memicu api protes yang dapat mengakibatkan perpecahan paling serius di AS sejak perang saudara 1861-65 mereka. Entah perubahan nyata terjadi, atau Amerika akan meledak.(IT/TGM)