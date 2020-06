Biden Mengamankan Nominasi Demokrat untuk Pemilu 2020 Melawan Trump

Joe Biden.jpg

IslamTimes - Joe Biden mengatakan pada hari Jumat bahwa ia telah mengamankan delegasi yang diperlukan untuk meraih nominasi Demokrat dan menghadapi Donald Trump dalam pemilihan presiden AS November.

"Teman-teman, malam ini kita mengamankan 1.991 delegasi yang diperlukan untuk memenangkan nominasi Demokrat," kata mantan wakil presiden di Twitter."Saya akan menghabiskan setiap hari berjuang untuk mendapatkan suara Anda sehingga, bersama-sama, kita dapat memenangkan pertempuran untuk jiwa bangsa ini."Biden melewati ambang batas 1.991 untuk mengamankan pencalonan partainya karena penghitungan berlanjut dari pemilihan pendahuluan Demokrat di babak Selasa.Dia telah menjadi penantang Demokrat sejak dugaan Senator Vermont Bernie Sanders keluar dari pencalonan pada bulan April dan mendukung saingannya yang pernah berjalan di Gedung Putih.Biden mencapai ambang pintu dengan negara yang dilanda protes atas kematian Afrika-Amerika George Floyd di tangan polisi.Kematian Floyd telah menyalakan kembali amarah yang telah lama dirasakan atas pembunuhan orang-orang Afrika-Amerika oleh polisi dan melepaskan gelombang kerusuhan sipil secara nasional, tidak seperti yang terlihat di AS sejak pembunuhan Martin Luther King Jr tahun 1968.“Ini adalah masa yang sulit dalam sejarah Amerika. Dan politik Donald Trump yang marah dan memecah belah bukanlah jawaban,” tulis Biden dalam sebuah posting di Medium.“Negara ini mengharapkan kepemimpinan. Kepemimpinan itu bisa menyatukan kita. Kepemimpinan yang bisa menyatukan kita. ”Tanggapan Biden terhadap protes tersebut sangat berbeda dengan Trump, yang mengancam akan mengerahkan militer terhadap warga Amerika.Dalam pidatonya di depan publik pertama sejak masuk ke isolasi pada pertengahan Maret karena wabah virus, Biden menyebut kematian Floyd sebagai "peringatan untuk bangsa kita" dan menuduh Trump mengubah AS menjadi "medan perang yang dipenuhi oleh kebencian lama dan ketakutan segar. "Biden yang berusia 77 tahun, yang menjabat sebagai wakil selama delapan tahun untuk presiden kulit hitam pertama Amerika, Barack Obama, telah berjanji untuk menangani "rasisme sistemik" jika terpilih ke Gedung Putih.“Kami membutuhkan keadilan yang setara - dan kesempatan yang sama - untuk setiap orang Amerika sekarang. Kami membutuhkan presiden yang peduli untuk membantu kami menyembuhkan - sekarang,” tulisnya.Pencalonan Biden untuk nominasi Demokrat telah ditakdirkan untuk bencana menyusul kerugian awal untuk Sanders yang berapi-api di Iowa, New Hampshire dan NevadaTetapi dia datang kembali di primary Carolina Selatan pada akhir Februari pada kekuatan dukungan luar biasa dari pemilih Afrika-Amerika, basis penting dukungan Demokrat.Biden sekarang akan diharapkan akan menyebutkan pasangannya, setelah berjanji akan memilih seorang wanita.Senator Kamala Harris, mantan jaksa agung California berusia 55 tahun, dianggap sebagai salah satu calon terdepan sebagai wakil presiden Biden.Harris, yang leluhurnya dari Jamaika dan India, dianggap sebagai pesaing utama untuk pencalonan presiden Demokrat tetapi keluar pada Desember setelah gagal keluar dari lapangan yang ramai.Dalam rata-rata jajak pendapat, RealClearPolitics memberi Biden keunggulan 7,1 poin atas Trump dalam pemilihan.[IT/r]