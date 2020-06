Qalibaf Iran Serang Kembali Tawaran Pembicaraan Trump dengan Menggunakan Ayat dari Quran

Mohammad Baqer Qalibaf.jpg

IslamTimes - Ketua Parlemen Iran Mohammad Baqer Qalibaf telah bereaksi terhadap sebuah tweet Presiden AS Donald Trump tentang memasuki babak baru pembicaraan dengan Iran setelah pertukaran tahanan antara Tehran dan Washington.

Awal pekan ini, Republik Islam melepaskan seorang veteran Angkatan Laut AS dan Amerika Serikat membebaskan dua warga Iran dalam pertukaran yang dimediasi oleh Swiss. Trump menulis di akun Twitternya pada hari Jumat, “Terima kasih Iran. Jangan menunggu sampai setelah pemilihan AS untuk membuat masalah besar. Saya akan menang. Anda akan membuat kesepakatan yang lebih baik sekarang! "Menanggapi komentar itu, Qalibaf tweeted sebuah ayat Al-Qur'an (Surat Muhammad [47:35]), terjemahan yang berbunyi, "Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai karena kamulah yang lebih unggul dan Allah (pun) beserta kamu dan Dia tidak akan pernah merampasmu [ganjaran] dari perbuatanmu. "Pada Mei 2018, Presiden AS Donald Trump mengambil keputusan sepihak untuk mengakhiri partisipasi Washington dalam kesepakatan nuklir dan memaksakan kembali sanksi yang dicabut perjanjian tersebut, bertentangan dengan fakta bahwa perjanjian tersebut telah disahkan oleh Dewan Keamanan PBB di Amerika Serikat. bentuk Resolusi 2231.[IT/r]