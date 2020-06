Rusia ke AS: Tinggalkan Suriah, Atasi Krisis Anda Sendiri

US military vehicles in Syria.jpg

Islamtimes - Rusia telah meminta Amerika Serikat untuk mengakhiri pendudukan ilegal di Suriah dan bukannya menangani krisis internalnya sendiri di tengah kerusuhan sosial yang telah mencengkeram negara itu atas pembunuhan seorang pria kulit hitam oleh seorang polisi kulit putih.

Kementerian Luar Negeri Rusia mengutuk pernyataan "gila" baru-baru ini oleh Asisten Menteri Luar Negeri AS David Schenker tentang kehadiran militer Rusia di Suriah.Schenker mengatakan pada hari Kamis bahwa Rusia harus "keluar" dari Suriah karena telah memainkan peran "merusak" di sana.“Sepertinya dia [Schenker] tidak tahu apa yang dia bicarakan. Perkataannya melampaui kebaikan dan kejahatan. Itu adalah pernyataan bodoh,” kata seorang sumber di Kementerian Luar Negeri Rusia.“Tingkat profesional di Departemen Luar Negeri AS menjadi sangat rendah. AS harus meninggalkan Suriah dan menangani krisis internalnya."[IT/r]