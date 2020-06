Menlu Jerman: Menjadi Sekutu AS Itu Berharga tetapi Rumit

US is preparing to pull thousands of troops out of Germany.jpg

IslamTimes - Manfaat dari bermitra dengan Washington datang dengan satu 'tetapi', menteri luar negeri Berlin mengatakan di belakang laporan bahwa AS sedang bersiap untuk menarik ribuan tentara keluar dari Jerman.

Hingga 9.500 tentara diduga telah diperintahkan untuk meninggalkan Jerman, kembali ke negara-negara Eropa tetangga atau pulang, hal itu muncul minggu ini. Laporan media, yang masih akan dikonfirmasi secara resmi oleh Washington, mengatakan penarikan pasukan itu akan mengakibatkan kontingen AS kehilangan lebih dari seperempat tenaga kerjanya di tanah Jerman.Berita itu mendapat reaksi beragam dari Menteri Luar Negeri Heiko Maas, yang berbicara Minggu ini. "Jika menyangkut penarikan beberapa pasukan AS, kami akan mencatat ini," kata Maas kepada surat kabar Bild.“Berlin menghargai kerja sama dengan angkatan bersenjata AS yang telah tumbuh selama beberapa dekade," dan ikatan itu melayani "kepentingan kedua negara kita," katanya.Namun, menteri luar negeri mengisyaratkan bahwa hubungan itu tidak selalu mudah.Kami adalah mitra dekat dalam aliansi Transatlantik.Keputusan yang dilaporkan keluar tiba-tiba untuk pemerintah Jerman, laporan menunjukkan.Media lokal banyak mengutip para anggota parlemen terkemuka yang menyuarakan kegelisahan tentang bagaimana Jerman tidak tahu tentang rencana penarikan itu.Sementara beberapa politisi senior menuduh AS mengesampingkan sekutunya dalam pengambilan keputusan, yang lain mengatakan sekarang adalah saatnya bagi Eropa untuk mengambil alih masa depan mereka sendiri.[IT/r]