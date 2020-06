Wartawan Rusia: Protes George Floyd Sama seperti Revolusi Warna yang Didukung AS di Luar Negeri

George Floyd protests are just like US-backed color revolutions.jpg

IslamTimes - Nebojsa Malic adalah jurnalis, blogger, dan penerjemah Bahasa Serbia-Amerika, yang menulis kolom reguler untuk Antiwar.com dari 2000 hingga 2015, dan sekarang menjadi penulis senior di RT. Ikuti dia di Twitter @NebojsaMalic

Tidak perlu berspekulasi lagi tentang kesamaan aneh antara operasi perubahan rezim 'revolusi warna' di luar negeri dan protes saat ini di seluruh AS, ketika seorang pemasok terkemuka 'Russiagate' langsung mengakui hal itu.Apa yang dialami AS sekarang adalah “lebih seperti gerakan tanpa kekerasan yang mendapat dukungan masyarakat luas di tempat-tempat seperti Serbia, Ukraina, dan Tunisia,” kata Franklin Foer dari Atlantik pada hari Sabtu (6/6), dalam sebuah artikel berjudul 'Rezim Trump yang Mulai Digulingkan 'Foer tidak masuk ke rincian acara di Serbia dan Tunisia, dan dia hanya membawa Ukraina dalam konteks protes 2013-14 yang berubah menjadi kekerasan dan mengakibatkan milisi bersenjata mengambil kendali di Kiev. Dalam ceritanya, ini semua adalah gerakan rakyat asli yang menggulingkan 'diktator', yang kebetulan dipandu oleh pamflet setebal 93 halaman yang ditulis oleh ilmuwan politik AS Gene Sharp.Dia tidak menyebutkan peran pemerintah AS dalam acara-acara ini - bahkan di Ukraina, di mana diplomat AS membagikan kue kepada "pengunjuk rasa," dan para senator seperti John McCain berbagi panggung dengan para pemimpin mereka.Dia juga tidak membungkam tentang operasi "rekayasa demokrasi melalui kotak suara dan pembangkangan sipil" AS yang muncul sebagai "templat untuk memenangkan pemilihan orang lain," sebagaimana Guardian menggambarkan kekacauan tahun 2004 di Kiev, dan secara langsung terkait dengan 2000 peristiwa di Serbia. [IT/r]