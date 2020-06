Puluhan Ribu Rakyat AS Terus Memprotes Kebrutalan Polisi

IslamTimes- Protes pecah di seluruh negeri minggu lalu setelah rekaman video pembunuhan Floyd menjadi viral. Ini menunjukkan mantan perwira Derek Chauvin berlutut di leher Floyd selama hampir sembilan menit, dan tetap di posisi itu bahkan setelah korban menjadi tidak responsif.

Puluhan ribu orang di kota-kota di seluruh AS telah melakukan demonstrasi besar-besaran untuk memprotes kebrutalan polisi, profil rasial dan pembunuhan brutal terbaru terhadap seorang pria Afrika-Amerika di Minneapolis telah memicu peristiwa protes yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh negeri dalam sepekan terakhir.



Kerumunan besar-besaran menyebar ke kota-kota besar AS pada Sabtu ketika demonstrasi harian menentang kebrutalan polisi - termasuk pertemuan kekerasan antara pengunjuk rasa dan polisi anti huru hara serta pasukan penjaga nasional AS - terus berlanjut sejak kematian George Floyd pada 25 Mei, dengan jumlah pengunjuk rasa mencapai tingkat rekor di kota-kota padat penduduk seperti Washington DC, New York, Chicago, Los Angeles, Philadelphia, Boston dan San Francisco.



Pasukan kepolisian AS di kota-kota yang berbeda menunjukkan kebrutalan mereka selama demonstrasi dalam beberapa tahun terakhir dengan pemukulan dan penangkapan berat terhadap para demonstran dan bahkan wartawan, menggunakan gas air mata dan peluru karet, taktik pengendalian kerumunan helikopter dan langkah-langkah kuat lainnya.



Ini terjadi sementara penyelenggara reli dan pengunjuk rasa di seluruh AS juga menuntut reformasi menyeluruh untuk mengatasi kebrutalan polisi dan ketidakadilan rasial.



Di Washington - diperkirakan akan menjadi tempat protes terbesar selama akhir pekan - ribuan orang berkumpul di berbagai demonstrasi di seluruh kota dari Lincoln Memorial, ke Freedom Plaza, ke Capitol Hill di tengah kehadiran keamanan yang berat, termasuk anggota National AS yang akan Menjaga wilayah tersebut.



Laporan pers setempat juga mengutip Sekretaris Angkatan Darat Ryan McCarthy mengatakan pada hari Jumat bahwa pejabat lokal memperkirakan antara 100.000 dan 200.000 pengunjuk rasa hadir dalam aksi demo berkepanjangan ini.(IT/TGM)