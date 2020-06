Shamkhani: Tawaran Trump Untuk Pembicaraan Membuktikan Otoritas Iran

IslamTimes- "Banding yang dibuat oleh Trump dan untuk mengadakan pembicaraan dengan Iran adalah bukti untuk fakta ini."

Dalam sebuah tweet pada hari Minggu, Sekretaris Tertinggi Dewan Keamanan Nasional Iran (SNSC) Laksamana Ali Shamkhani merujuk pada tweet Trump baru-baru ini, mengundang Iran untuk membuat kesepakatan besar dengan AS, mencatat bahwa saran tersebut adalah bukti otoritas Iran."Setelah misi mereka tercapai, tanker minyak Iran sekarang dalam perjalanan pulang," tulisnya."Ini berarti strategi perlawanan aktif telah berhasil dan orang-orang bodoh yang berusaha membatasi kami sekarang dikepung oleh otoritas Iran," tambahnya."Banding yang dibuat oleh Trump dan untuk mengadakan pembicaraan dengan Iran adalah bukti untuk fakta ini."Pernyataan itu muncul saat Trump mengucapkan terima kasih kepada Iran atas pembebasan Michael White dalam sebuah tweet, menambahkan “Jangan menunggu sampai setelah Pemilu AS untuk membuat kesepakatan besar. Saya akan menang. Anda akan membuat kesepakatan yang lebih baik sekarang! "Namun, sejarah perilaku Presiden Trump membuktikan ketidakjujurannya, dalam pandangan Iran. Pemerintah Iran telah menolak klaim oleh pemerintah Amerika Serikat bahwa pertukaran tahanan baru-baru ini antara Washington dan Teheran adalah hasil dari negosiasi yang berhasil antara kedua pihak.Shamkhani mengatakan pada hari Jumat bahwa Presiden AS Donald Trump sedang mencoba untuk menggunakan pembebasan nasional Amerika Michael White dari tahanan Iran sebagai gimmick politik ketika ia berusaha untuk mengalihkan perhatian publik dari banyak kegagalannya. "Tukar tahanan belum merupakan hasil negosiasi dan tidak ada pembicaraan akan diadakan di masa depan (antara AS dan Iran)," kata Shamkhani dalam sebuah posting di halaman Twitter-nya.Sekretaris Dewan Kemanusiaan Mohsen Rezaei juga bereaksi terhadap sebuah tweet oleh Presiden AS Donald Trump yang menyerukan negosiasi dengan Teheran."Trump telah mengatakan bahwa sekarang saatnya untuk datang dan bernegosiasi dengan dia. Negosiasi dengan Anda adalah racun bahkan setelah Anda keluar dari rawa buatan sendiri, ”Rezaei tweeted pada Jumat malam.(IT/TGM)