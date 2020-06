Jubir Menlu Rusia: ‘AS dan Eropa Menghadapi CHAOS yang SAMA yang Mereka Tabur di Seluruh Dunia’

George Floyd protests in St Louis, Missouri..JPG

IslamTimes - AS mendukung ide-ide destabilisasi, memecah-belah kelompok satu sama lain di seluruh dunia, tetapi sekarang kekacauan yang ada di dalam negeri memiliki sifat yang sama, menurut Maria Zakharova, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia.

"Dengan menabur kekacauan [di luar negeri], mereka mendapat kekacauan di dalam negeri," Zakharova menunjukkan ketika ditanya tentang alasan kerusuhan saat ini di AS dan di beberapa negara Eropa selama penampilannya di saluran TV Rossiya 1."Segala sesuatu yang mereka tanamkan ke dalam kesadaran dunia - mereka menuainya sekarang."Kerusuhan yang memanas yang melibatkan bentrokan dengan polisi, gedung-gedung yang terbakar dan penjarahan besar-besaran adalah konsekuensi langsung dari ide-ide yang telah dipromosikan Washington di seluruh dunia dalam beberapa tahun terakhir, seperti “mendestabilisasi situasi, mempermainkan perbedaan batin yang ada di setiap negara dan setiap masyarakat, "katanya.Pemerintah AS telah secara aktif dan terbuka mendukung oposisi di negara-negara yang mempromosikan kebijakan yang tidak diinginkan untuk Washington, dengan cepat berpihak pada demonstran di Venezuela, Hong Kong, Iran dan di tempat lain, tidak peduli seberapa keras mereka.Tetapi AS, dan Eropa pada tingkat yang lebih rendah, telah menemukan diri mereka dicekik oleh protes setelah pria Afrika-Amerika George Floyd yang meninggal dalam tahanan polisi di Minneapolis pada akhir Mei. Ribuan orang turun ke jalan untuk mengecam kebrutalan polisi, dan meskipun banyak unjuk rasa damai, beberapa berubah menjadi kekerasan di Minneapolis, Washington, New York, Atlanta, Chicago dan banyak kota lainnya.[IT/r]