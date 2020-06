Ribuan Menghadiri Pawai Anti Rasisme dan Anti Brutality di Pinggiran Montreal

Anti Racism, anti Police Brutality March in Downtown Montreal.png

IslamTimes - Para pengunjuk rasa di Montreal diliputi gas air mata pada Minggu (7/6) ketika ribuan orang berkumpul di Quebec untuk berdemonstrasi menentang rasisme dan kebrutalan polisi di provinsi Kanada yang berbahasa Perancis.

Demonstran berbaris dengan damai di pusat kota untuk kedua kalinya dalam seminggu sebagai bagian dari gelombang protes global yang dipicu oleh kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam yang tewas dalam tahanan polisi AS ketika seorang perwira kulit putih berlutut di lehernya selama hampir sembilan menit.Setelah pawai berakhir, beberapa pengunjuk rasa berkumpul di dekat markas polisi di mana para petugas menggunakan gas air mata untuk membubarkan mereka, Radio Kanada melaporkan.Protes hari Minggu lalu juga berakhir dengan bentrokan di malam hari.Selama pawai, pengunjuk rasa meneriakkan, "Black Lives Matter", "No justice, no peace", "je ne peux pas respirer" ("Aku tidak bisa bernapas") dan "il faut que ca cesse" ("ini harus berhenti").Panitia berpidato sebelum dimulainya pawai, mengecam Perdana Menteri Quebec Francois Legault karena mengklaim beberapa hari sebelumnya bahwa tidak ada "rasisme sistemik" di provinsi tersebut.Pemrotes Madani Ba, musisi dan artis berusia 28 tahun, mengatakan kepada AFP bahwa dia pernah mengalami dua pemeriksaan identitas yang berbeda dalam rentang lima menit di jalan yang sama."Ada banyak profil rasial, tanyakan siapa saja yang berwarna dan mereka akan memberi tahu Anda hal yang sama. Ini luar biasa - dan itu harus berubah," katanya.Jessica Francois, 29, mengatakan dia datang ke protes untuk menunjukkan bahwa "warna kulit Anda tidak membenarkan ketidaksetaraan yang bisa kita lihat, misalnya, di Quebec."Demonstran berbaris dengan damai dan diminta berhenti beberapa kali untuk berlutut mengenang Floyd.Sementara banyak pengunjuk rasa mengenakan topeng, sulit untuk menjaga jarak sosial dua meter (enam kaki), terutama sambil menunggu pawai dimulai.Lebih banyak protes terjadi di Sherbrooke, timur Montreal, dan di ibukota provinsi Kota Quebec. Demonstrasi lain telah terjadi Sabtu di Toronto, dan kota-kota lain di seluruh negeri.Perdana Menteri Justin Trudeau bergabung dengan ribuan di Ottawa pada hari Jumat. Dia berlutut selama delapan menit dan 46 detik, waktu yang sama dengan waktu yang dijalani petugas polisi Derek Chauvin di lutut Floyd."Selama beberapa minggu terakhir, kami telah melihat sejumlah besar orang Kanada tiba-tiba terbangun oleh fakta bahwa diskriminasi yang merupakan kenyataan hidup bagi terlalu banyak sesama warga negara kami adalah sesuatu yang harus diakhiri," kata Trudeau sebelumnya pada hari itu selama briefing hariannya.[IT/r]