Dokter Taheri Kembali ke Tehran setelah Dibebaskan dari Penjara AS

IslamTimes - Majid Taheri, seorang dokter Iran yang telah dipenjara di Amerika Serikat atas tuduhan tuduhan melanggar sanksi AS yang ilegal, tiba di Tehran pagi ini.

Dia dibebaskan setelah 16 bulan penahanan melalui pertukaran tahanan dengan Michael White. Taheri disambut oleh Wakil Menteri Luar Negeri Hossein Jaberi Ansari di Bandara Internasional Imam Khomeini.Setibanya di sana, dia mengatakan kepada wartawan bahwa tuduhan terhadapnya palsu dan tidak adil.Taheri mengatakan dia membantu para peneliti Iran di Universitas Tehran mengembangkan vaksin anti-kanker.Dia menghargai upaya para pejabat dan pemerintah Iran, terutama Menteri Luar Negeri Mohammad Javad Zarif karena mengamankan pembebasannya.Sementara itu, Tehran telah menekankan bahwa belum ada pembicaraan langsung antara Iran dan pemerintah AS mengenai pertukaran tahanan baru-baru ini. Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Abbas Mousavi mengatakan pada hari Minggu bahwa pemerintah Swiss telah memfasilitasi pertukaran.“Pertukaran ini dilaksanakan karena alasan kemanusiaan. AS telah menahan sejumlah sandera warga kami yang mengklaim telah melanggar sanksi AS,” kata Mousavi. Memperhatikan bahwa sanksi AS adalah ilegal dan tidak berdasar, ia menyatakan, "Selama waktu ini dengan bantuan pemerintah Swiss, kami telah berusaha sebaik mungkin untuk menggunakan semua sumber daya kami.""Pemerintah Swiss bertanggung jawab atas negosiasi dan tidak ada pembicaraan langsung antara Iran dan AS," tambahnya.[IT/r]