Militer Irak: Roket Mengenai Area dekat Bandara Baghdad

IslamTimes - Sebuah roket telah mendarat di daerah dekat Bandara Internasional Baghdad, kata militer Irak.

Roket diluncurkan pada Senin (8/6) malam dari satu daerah di selatan bandara, kata militer.Tidak ada kerusakan atau korban yang dilaporkan. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan itu.Secara terpisah, sebuah pesawat militer AS menyerang pangkalan militer Irak di utara ibukota pada hari Senin (8/6) tanpa menyebabkan kematian, kata koalisi yang dipimpin AS.Kecelakaan C130 di Camp Taji Irak melukai empat prajurit dan dianggap kecelakaan, juru bicara koalisi pimpinan AS Myles Caggins mengatakan kepada Associated Press.Caggins mengatakan pesawat telah melampaui landasan pacu dan menabrak dinding yang mengakibatkan kerusakan pada pesawat dan kebakaran kecil.Empat anggota layanan di pesawat mengalami cedera yang tidak mengancam jiwa dan sedang dirawat di fasilitas medis Camp Taji,” kata Caggins dalam sebuah pernyataan setelah insiden itu. “Aktivitas musuh tidak dicurigai; insiden itu masih diselidiki. ”Ada tujuh anggota awak dan 26 penumpang di pesawat itu, kata pejabat Irak. Di antara yang terluka adalah dua pilot. Pejabat itu berbicara dengan syarat anonimitas sesuai dengan peraturan.Pada bulan Maret, dua orang Amerika dan satu tentara Inggris tewas setelah rentetan roket di Camp Taji.[IT/r]