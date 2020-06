Para Demonstran Berbaris Lagi di AS, Menuntut Keadilan setelah Kematian George Floyd

Rally at the Martin Luther King Jr. Memorial on the National Mall during protests over the death of George Floyd.jpg

IslamTimes - Gelombang baru protes anti-rasisme sekali lagi melanda Amerika Serikat, menuntut reformasi polisi setelah kematian dalam penahanan seorang pria kulit hitam tak bersenjata di Minneapolis bulan lalu.

Para pengunjuk rasa turun ke jalan-jalan di beberapa kota AS pada hari Minggu (7/6) untuk menuntut keadilan bagi George Floyd, yang meninggal pada 25 Mei setelah seorang petugas menekankan lutut di lehernya selama hampir sembilan menit.Di Los Angeles, kerumunan diperkirakan oleh stasiun televisi lokal di 20.000 berkumpul di Hollywood Boulevard setelah pesan Twitter dari rapper YG pada hari Sabtu.Di New York, setidaknya setengah lusin kelompok pengunjuk rasa berbaris di tengah kota Manhattan, membawa tanda-tanda buatan tangan dengan slogan-slogan seperti "Defund the Police, Fund Schools," di antara yang lainnya.Satu kelompok besar berhenti di luar Trump International Hotel di Manhattan, meneriakkan, "Usir dia keluar" dalam perjalanan ke Central Park.Beberapa pengunjuk rasa berbaris menuju Times Square tetapi dihentikan oleh polisi yang memblokir akses ke "Crossroads of the World," yang terkenal, yang terkenal karena penjatuhan bola tahunan pada Tahun Baru.Dikritik oleh para aktivis, Walikota New York Bill de Blasio mengumumkan jam malam itu dicabut pada hari Minggu, sehari lebih cepat dari jadwal.De Blasio, yang menurut para aktivis seharusnya ditahan di perwira NYPD selama protes baru-baru ini, juga mengumumkan serangkaian reformasi yang dia klaim dirancang untuk membangun kepercayaan antara warga kota dan departemen kepolisian.Di ibu kota negara, kerumunan besar dan beragam demonstran memadati jalan-jalan dekat Gedung Putih, meneriakkan, "Seperti inilah demokrasi!" dan "Aku tidak bisa bernapas."[IT/r]