Akademisi: Polisi AS Punya 400 Tahun Sejarah Anti Kulit Hitam

Demo solidaritas untuk Floyd (PressTV).

Islam Times - Polisi Amerika Serikat punya sejarah panjang 400 tahun diskriminasi terhadap kulit hitam, kata beberapa akademisi.

Kasus terbaru tewasnya George Floyd setelah sembilan menit megap-megap tak bisa bernafas di bawah lutut Derek Chauvin, polisi AS, mengingatkan kembali banyak pihak akan kentalnya diskriminasi terhadap warga ras kulit hitam di negeri Paman Sam.Jennifer Cobbina, professor di Michigan State University, dalam wawancara dengan USA Today hari Minggu mengatakan polisi AS punya sejarah panjang dalam pembunuhan orang kulit hitam.Menurut Cobbina sering kali kita melihat masalah kontemporer tapi melupakan bahwa masalah itu adalah warisan dari 400 tahun kezaliman; karena itu harus segera ditangani.Sementara itu, Sally Haden, profesor di universitas yang sama mengatakan bahwa di era 1600-an, AS menggelar patroli budak di Carolina Selatan dan negara-negara selatan lainnya. Pasukan patroli terdiri dari orang kulit putih yang mensurvei dan menyerang orang kulit hitam serta siapa saja yang mencoba membantu mereka melarikan diri. Pasukan patroli saat itu melakukan apa saja seperti yang bisa dibayangkan dilakukan oleh polisi di era ini.Seth Saoughton, professor di Fakultas Hukum Universitas Carolina Selatan mengamini pernyataan Haden. Pasukan patroli, katanya, hanya bertugas melindungi kekayaan kulit putih. Meski kemudian perbudakan dihapus tahun 1865 dan Departemen Kepolisian dibentuk, tapi warga Afrika Amerika masih sangat diawasi oleh penegak hukum.Asosiasi Nasional untuk Kemajuan Orang Kulit Berwarna (NAACP), organisasi hak-hak sipil AS mencatat bahwa sejak 1980 hingga 2015, populasi penjara dari setengah juta melompat jadi 2,2 juta. Dari angka ini, 34 persen adalah warga kulit hitam.Tewasnya Floyd menyalakan kembali amarah lama atas pembunuhan orang Afrika Amerika. Warga Amerika turun ke jalanan menuntut keadilan untuk Floyd. Anggota Parlemen dari kedua kubu juga mengecam pembunuhan itu.Lionel Kimble, professor sejarah di Iowa of University menekankan bahwa Amerika harus bercermin kembali dan memeriksa sejauh mana polisi berperan dalam ketidakadilan yang terjadi di masyarakat.[IT/PT/AR]