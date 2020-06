Iran Menolak Alasan Turki dengan Peringatan, Mengharapkan Aliran Gas Berlanjut

Gas explosion blew up.jpg

IslamTimes - Seorang pejabat energi Iran mengatakan dia mengharapkan Turki untuk melanjutkan impor gas dari Iran pada pertengahan Juli, mengakhiri kesenjangan yang relatif lama yang mengangkat banyak alis.

Aliran gas telah berhenti sejak 31 Maret ketika sebuah ledakan menghancurkan pipa melalui mana Iran menjual sekitar 10 miliar meter kubik (bcm) setahun gas ke Turki di bawah kesepakatan pasokan 25 tahun yang ditandatangani pada tahun 1996.Saluran pipa telah menjadi target serangan yang sering dilakukan oleh teroris PKK, tetapi Turki yang jelas ragu untuk memperbaiki bagian yang rusak telah mengejutkan Iran.Pengurus sementara Perusahaan Transmisi Gas Iran Mehdi Jamshidi-Dana mengatakan pada hari Senin Turki tidak menerima kesiapan Iran untuk memperbaiki pipa.Jamshidi-Dana, yang adalah mantan direktur untuk pengiriman di Perusahaan Gas Nasional Iran milik negara, juga menolak karakterisasi Turki tentang ledakan pipa sebagai peristiwa force majeure yang meminta negara untuk membayar gas yang tidak diambil selama penghentian.“Iran telah mengumumkan secara tertulis bahwa mereka tidak menerima ini karena peristiwa force majeure. Dalam beberapa korespondensi, kami mengatakan Iran siap untuk memperbaiki pipa ini dalam waktu delapan hari tetapi pihak Turki tidak menyambutnya,” katanya.Jamshidi-Dana berharap Ankara tidak akan bertindak sejauh itu yang mungkin memaksa Teheran untuk membawa masalah ini ke arbitrase internasional - mencerminkan tindakan Turki sendiri pada tahun 2016 ketika mendapat diskon untuk gas yang dipasok oleh Iran setelah pergi ke pengadilan arbitrase.Pejabat itu mengatakan, "hubungan persahabatan dan akting profesional oleh Turki" diharapkan akan menghilangkan kebutuhan semacam itu."Kami memperkirakan bahwa perbaikan pipa gas Iran-Turki akan berakhir di bulan Tir (21 Juni-21 Juli) dan aliran gas akan dilanjutkan," katanya.Turki adalah klien gas terbesar Iran dan mitra dagang utama, yang menolak keras sanksi unilateral Amerika Serikat atas Republik Islam itu, tetapi Turki juga tahu sisi mana dari rotinya yang dihaluskan.Menteri Perminyakan Iran Bijan Zangeneh telah mengkonfirmasi bahwa Turki tidak menunjukkan minat meskipun Republik Islam menawarkan bantuan untuk memperbaiki bagian yang rusak di dalam tanah Turki.Menurut S&P Global Platts, Turki menunda penyelesaian perbaikan pipa gas dalam upaya nyata untuk menjalin hubungan baik dengan Washington dan untuk menekan Tehran untuk semakin mengurangi harganya.Turki telah mengambil 23 kargo LNG AS pada 2020, dibandingkan dengan 13 kargo untuk keseluruhan 2019 dan hanya empat kargo pada 2018, kata agen penetapan harga komoditas.Perusahaan itu mengimpor 7,7 bcm gas dari Iran pada 2019 atau sekitar 17% dari total impor gasnya, sementara kontrak jangka panjang mereka memungkinkan Ankara membeli 9,6 bcm setahun, agensi menambahkan.Wakil menteri energi Turki Alparslan Bayraktar tidak meninggalkan apa pun dalam imajinasi ketika dia mengatakan pada sebuah konferensi di Istanbul pada bulan Februari bahwa Ankara berencana menggunakan ketersediaan LNG spot AS untuk membujuk pemasok gas jangka panjangnya untuk menurunkan harga mereka.Pemasok gas utama Turki lainnya adalah Rusia dan Azerbaijan. Karena kedekatan budaya dan bahasa mereka, Azerbaijan menyediakan gas termurah di antara para pemasok, menyalurkan gas 6,6 bcm per tahun dari ladang Shah Deniz di Laut Kaspia.Pasokan gas Rusia ke Turki turun 35,3% menjadi 15,51 bcm tahun lalu, kata raksasa gas yang dikendalikan Kremlin Gazprom pada Februari.Terobosan AS sejalan dengan agenda "dominasi energi" Presiden Donald Trump yang berupaya memajukan tujuan diplomatik dan kebijakan melalui ekspor minyak dan gas Amerika yang berkembang pesat.Hubungan Turki dengan AS telah berada pada titik terendah dalam sejarah selama dua tahun terakhir, tetapi Trump dan mitranya dari Turki Recep Tayyip Erdogan telah berbicara melalui telepon setidaknya tiga kali tahun ini dengan tujuan untuk memperbaiki perpecahan mereka.Topik utama diskusi mereka dilaporkan menawarkan Trump untuk menandatangani perjanjian perdagangan 100 miliar dolar dengan Turki, menjadikan LNG AS ancaman potensial terhadap gas pipa dari Iran dan Rusia.Namun demikian, kontrak pasokan Iran dengan Turki berjalan hingga Juli 2026 dan sebagian besar reaksi spontan berkaitan dengan konsekuensi jangka panjang, termasuk prospek kehilangan pasar regional yang penting.Iran mungkin kehilangan pasar gas terbesarnya karena saingannya, yang bisa merugikan negara itu $ 150 juta - $ 200 juta dalam pendapatan yang hilang sebulan, kantor berita Fars memperingatkan dalam sebuah analisis bulan lalu.Jamshidi-Dana mengatakan pembicaraan untuk perpanjangan kontrak sedang berlangsung, meskipun kemajuan sedang dipengaruhi oleh situasi pandemi global.“Negosiasi untuk menandatangani kontrak baru sedang dilakukan perlahan-lahan karena wabah koronavirus. Tetapi pemeriksaan kami menunjukkan bahwa impor gas Iran memiliki keuntungan bagi mereka. Masih belum jelas apa kontrak baru itu. Tetapi Turki tidak diragukan lagi perlu mengimpor gas dari Iran,” katanya.[IT/r]