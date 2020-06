Kemenlu Suriah: Pernyataan Jeffrey Merupakan Penerimaan Tanggung Jawab Administrasi AS atas Penderitaan Suriah

Syria Foreign Ministry.jpg

IslamTimes - Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat mengatakan bahwa pernyataan James Jeffrey tentang situasi saat ini di Suriah merupakan pengakuan yang jelas oleh pemerintah AS bahwa mereka bertanggung jawab langsung atas penderitaan warga Suriah.

Sebuah sumber resmi di Kementerian mengatakan pada hari Selasa (9/6) bahwa pernyataan itu juga mengakui bahwa meningkatnya sanksi adalah wajah lain dari perang yang diumumkan di Suriah setelah berulang kali kegagalan kelompok-kelompok teroris.Sumber itu mengatakan bahwa pernyataan-pernyataan ini menegaskan kembali bahwa AS memandang wilayah itu dengan mata Zionis Israel, karena tuntutan yang dia bicarakan sudah lama dan tuntutan Zionis Israel yang berulang dengan tujuan membangun kendali atas wilayah tersebut.Sumber itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika legitimasi internasional yang sebenarnya benar-benar ada, maka pemerintah AS harus bertanggung jawab atas kebijakannya yang menargetkan mata pencaharian warga Suriah.Sumber itu menekankan bahwa kebijakan AS ini, yang melanggar prinsip paling mendasar tentang hak asasi manusia dan hukum internasional, akan gagal ketika Suriah berkomitmen pada kedaulatan dan pengambilan keputusan independen mereka, menambahkan bahwa mempertahankan ekonomi nasional akan menjadi kekalahan lain atas upaya putus asa pemerintah AS untuk ikut campur dalam urusan Suriah.[IT/r]