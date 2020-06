Diplomat Uni Eropa Menolak Upaya AS untuk Menjadi Bagian JCPOA

Josep Borrell, EU diplomat.jpg

IslamTimes - Kepala kebijakan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengatakan AS telah menarik diri dari perjanjian nuklir internasional 2015 yang ditandatangani antara Iran dan negara-negara besar dunia dan saat ini tidak dapat menggunakan keanggotaannya sebelumnya dari kesepakatan itu untuk menjatuhkan embargo senjata permanen pada Tehran.

Berbicara kepada wartawan setelah pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri China Wang Yi pada hari Selasa (9/6), diplomat utama Uni Eropa mengatakan bahwa AS tidak dapat lagi mengklaim memiliki peran dalam perjanjian nuklir - secara resmi dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA) - karena telah ditarik dari pakta.“Amerika Serikat telah menarik diri dari JCPOA, dan sekarang mereka tidak dapat mengklaim bahwa mereka masih menjadi bagian dari JCPOA untuk menangani masalah ini dari perjanjian JCPOA. Mereka mundur. Itu sudah jelas. Mereka menarik diri,” kata Borrell.Uni Eropa percaya bahwa JCPOA memainkan peran penting dalam menjaga keamanan regional dan internasional dan telah membuat upaya untuk menjaga pakta itu tetap hidup meskipun ada tekanan AS.Borrell ditugaskan untuk mengawasi keadaan di sekitar implementasi perjanjian nuklir sehingga dia dapat membantu menyelesaikan perselisihan di antara para penandatangannya.Kesepakatan nuklir yang penting telah dicapai antara Iran dan kelompok P5 + 1 - AS, Inggris, Prancis, Rusia dan China ditambah Jerman - pada tahun 2015. Namun, pada bulan Mei 2018, Presiden AS Donald Trump secara sepihak menarik negaranya keluar dari JCPOA dan kemudian memberlakukan kembali sanksi yang telah dicabut terhadap Tehran dan mulai mengeluarkan sanksi baru yang "paling sulit".Meskipun AS bukan merupakan pihak dalam JCPOA lagi, AS baru-baru ini meluncurkan kampanye untuk memperbarui larangan senjata Iran - yang diberlakukan sejak 2006/2007 - melalui resolusi di Dewan Keamanan. Rusia dan China menentang dorongan itu, dan kemungkinan besar akan memveto.Untuk menghindari veto, AS mengatakan akan berpendapat bahwa itu secara hukum tetap menjadi "negara peserta" dalam pakta nuklir hanya untuk memicu snapback yang akan mengembalikan sanksi PBB, yang telah diterapkan terhadap Iran sebelum penandatanganan JCPOA.Tehran mengatakan Washington, melalui penarikan sepihak dari JCPOA, telah kehilangan semua hak untuk memiliki suara dalam perjanjian.Dalam sepucuk surat kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Dewan Keamanan yang diedarkan pada hari Senin, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan pemerintahan Presiden Trump sedang melakukan kampanye yang bermotivasi politik terhadap Iran, menyerukan "kecaman universal" atas upaya Washington untuk mendapatkan PBB. Dewan Keamanan memberlakukan embargo senjata permanen terhadap Republik Islam.Lavrov mengatakan AS menarik diri dari JCPOA dan sekarang tidak memiliki hak hukum untuk mencoba menggunakan Resolusi PBB 2231, yang mendukung kesepakatan itu, untuk melanjutkan tanpa batas embargo senjata terhadap Tehran.[IT/r]