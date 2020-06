Harga Minyak Anjlok di Tengah Kekhawatiran atas Pasokan Minyak Mentah AS

Oil prices, drop in.jpg

Islamtimes - Rabu (10/6) melihat penurunan harga minyak di tengah laporan oleh American Petroleum Institute (API) yang mengindikasikan peningkatan persediaan minyak mentah dan bahan bakar di AS.

Sebelumnya pada hari itu, patokan minyak mentah Brent berjangka LCOc menukik 57 sen, atau 1,4%, ke biaya $ 40,61 per barel setelah naik hampir 1% pada hari Selasa (9/6).West Texas Intermediate (WTI) berjangka, pada gilirannya, anjlok 68 sen, atau 1,8%, menjadi $ 38,26 per barel, menyusul kenaikan sekitar 2% di sesi sebelumnya.Reuters mengutip Stephen Innes, kepala strategi pasar global di AxiCorp yang mengatakan bahwa "penurunan Brent kemungkinan besar masuk ke dalam kategori profit taking setelah jangka panjang minyak tanpa data fundamental baru yang akan membenarkan perubahan dalam sentimen".Penurunan terjadi setelah API melaporkan pada hari Selasa bahwa pasokan minyak mentah AS meningkat sebesar 8,4 juta barel selama sepekan hingga 5 Juni. Menurut laporan itu, stok bensin turun 2,2 juta barel dan persediaan sulingan naik 6,1 juta barel.Data terkait inventaris dari Administrasi Informasi Energi AS diharapkan pada hari Rabu nanti.Pekan lalu, kelompok negara-negara OPEC secara tentatif sepakat untuk memperpanjang pengurangan produksi minyak untuk satu bulan lagi, yang sebelumnya didahului oleh kenaikan harga emas hitam tersebut.[IT/r]