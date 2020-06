Kepala IRGC: AS Sang Adidaya Palsu Sedang Runtuh 

IslamTimes- "Amerika Serikat memperkenalkan diri dengan konsep-konsep yang indah, tetapi realitas menyakitkan masyarakat Amerika di bawah konsep palsu seperti itu, dan sekarang konsep palsu tersebut sedang diungkapkan," katanya, menambahkan, "Kita dapat melihat bahwa bangsa Amerika sekarang membakar bendera AS yang membuat citra palsu Washington kepada dunia. "

Kepala komandan Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) merujuk pada perkembangan yang sedang berlangsung di Amerika Serikat, mengatakan bahwa simbol-simbol yang mencerminkan citra palsu Washington sebagai negara adikuasa sedang runtuh satu demi satu."Atas karunia Tuhan, kami menyaksikan penurunan cepat musuh-musuh kami, terutama Amerika Serikat," kata Mayor Jenderal Salami saat upacara militer di Teheran, Rabu.Dia mengatakan ruang lingkup kejahatan pemerintah AS, yang sebelumnya tersembunyi bagi dunia, sekarang terungkap, tidak hanya untuk orang-orang di seluruh dunia tetapi juga untuk bangsa Amerika."Amerika Serikat memperkenalkan diri dengan konsep-konsep yang indah, tetapi realitas menyakitkan masyarakat Amerika di bawah konsep palsu seperti itu, dan sekarang konsep palsu tersebut sedang diungkapkan," katanya, menambahkan, "Kita dapat melihat bahwa bangsa Amerika sekarang membakar bendera AS yang membuat citra palsu Washington kepada dunia. "Mengatakan bahwa "Hari ini, wajah pemerintah AS seperti wajah kotor yang rusak," Jenderal Iran menambahkan bahwa ketika kebijaksanaan tidak terhubung dengan kekuasaan, kebencian akhirnya akan meningkat dan meledak.Salami juga merujuk pada pengiriman bahan bakar baru-baru ini ke Venezuela meskipun ada ancaman AS, dengan mengatakan, "Kami sedang bersiap untuk mempertahankan revolusi hidup yang menghancurkan punggung musuh-musuhnya.""Kami telah menggunakan wewenang. Latihan terbesar dari otoritas kami adalah memaksakan kehendak dan memindahkan kapal kami di laut lepas dari Teluk Persia ke Venezuela.""Hari ini, bangsa Iran sedang melewati puncak otoritas dan martabat, dan mereka mampu mengatasi semua tantangan dengan kemauan dan keyakinan yang kuat," pungkasnya.(IT/TGM)