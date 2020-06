Warga Setempat Bersama dengan Tentara Suriah Mencegat Konvoi AS di Tal Tamir

US military convoy leaving Syria near the town of Tall Tamr.jpg

IslamTimes - Dalam rangka meningkatnya penolakan terhadap kehadiran pasukan pendudukan AS di wilayah al-Jazira, penduduk setempat di desa al-Dardara bersama dengan pos pemeriksaan Angkatan Darat Suriah mencegat konvoi kendaraan militer untuk pasukan pendudukan AS dan memaksanya untuk kembali ke Tal Tamir, barat laut Hasaka.

SANA melaporkan bahwa personel tentara di pos pemeriksaan mencegat konvoi kendaraan untuk pendudukan AS di desa al-Dardara sementara sejumlah penduduk desa berkumpul dan mereka melempar batu ke kendaraan pendudukan AS dan mereka mencegah mereka lewat dan memaksa mereka untuk kembali ke tempat asal mereka.Sejak pasukan pendudukan AS mendirikan pangkalan tidak sah mereka, penduduk setempat di sejumlah desa di desa Hasaka yang didukung oleh personil Tentara Arab Suriah telah mencegat banyak konvoi tentara AS sementara mereka telah berusaha untuk bergerak antara desa di sekitar kota, di mana mereka dikerahkan dan penduduk memaksa mereka untuk kembali ke tempat asal mereka setelah melemparkan batu ke arah mereka di tengah slogan-slogan yang menegaskan penolakan terhadap kehadiran pasukan pendudukan AS di wilayah Suriah.[IT/r]