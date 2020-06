China Mengecam Penerbangan Pesawat Militer AS yang Provokatif ke Taiwan

IslamTimes - China telah mengecam Amerika Serikat karena menerbangkan salah satu jet transportasi militernya ke pulau Taiwan yang otonomi, mengecam langkah itu sebagai "tindakan ilegal" dan "provokasi serius."

Sebuah jet pengangkut Boeing C-40A AS terbang di atas pulau itu pada Selasa (9/6), menurut kementerian pertahanan Taiwan, pada hari yang sama ketika pulau itu mencegat sejumlah pesawat tempur China yang konon terbang ke wilayah udara barat daya pulau itu.Penerbangan pesawat AS, yang terjadi awal pekan ini, "membahayakan kedaulatan kami, kepentingan keamanan dan pembangunan, dan melanggar prinsip-prinsip dasar hukum internasional dan hubungan internasional," kata Zhu Fenglian, juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, Kamis (11/6)."Kami menyesalkan dan dengan tegas menentang tindakan itu," dia menekankan, kantor berita pemerintah Xinhua China mengutipnya seperti yang dikatakan dalam konferensi pers. Kantor Urusan Taiwan adalah badan pengawasan tingkat atas Tiongkok terhadap Taiwan.Kementerian pertahanan Taiwan menambahkan dalam pernyataannya pada hari Selasa bahwa pesawat AS memasuki wilayah udara Taiwan setelah mengajukan izin, tetapi tidak mendarat di bandara mana pun.China memiliki kedaulatan atas Taiwan yang otonomi, dan di bawah kebijakan "One China", hampir semua negara dunia mengakui kedaulatan itu, dengan mengatakan pulau itu adalah bagian dari wilayah China yang menunggu penyatuan kembali.AS juga mengakui kedaulatan China atas pulau itu tetapi telah lama mendekati Taipei dalam upaya untuk melawan Beijing.Di tempat lain dalam sambutannya, Zhu mengatakan Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa di Taiwan “terkait dengan kekuatan eksternal untuk melanggar kedaulatan wilayah China, menghancurkan perdamaian dan stabilitas Selat Taiwan, dan membahayakan keselamatan dan kesejahteraan penduduk pulau.”Dia memperingatkan DPP untuk tidak salah menilai situasi dan mendesaknya untuk segera menghentikan "perbuatan salah."Washington tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Taipei secara hukum, tetapi tetap menjadi pemasok senjata terbesar di pulau itu dan pendukung berat presiden separatis Taiwan Tsai Ing-wen, yang menyebabkan meningkatnya ketegangan dengan Beijing terkait perdagangan dan sejumlah masalah lainnya.Washington hampir secara teratur melakukan gerakan-gerakan provokatif di sekitar pulau yang diperintah sendiri itu, terutama dengan berlayar kapal perangnya melalui Selat Taiwan yang sensitif dan strategis, yang memisahkan Taiwan dari China.Langkah-langkah provokatif hampir selalu menimbulkan reaksi marah dari China, yang tidak pernah mengesampingkan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau di bawah kendali penuh.The overflight Selasa menambah ketegangan melonjak antara AS dan China atas sejumlah masalah, dan hubungan kontroversial Washington dengan Taipei menambah daftar perselisihan.[IT/r]