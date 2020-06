Iran Merilis Foto Informan CIA dan Mossad

Sayyed Mahmoud Mousavi Majd, a spy for the CIA and Mossad.jpg

IslamTimes - Iran pada hari Kamis (11/6) secara resmi merilis foto seorang pria yang telah dijatuhi hukuman mati karena memata-matai untuk Badan Intelijen Pusat AS (CIA) dan layanan mata-mata Zionis Israel Mossad.

Pada hari Kamis (11/6), situs resmi Kehakiman Iran merilis foto itu, mengatakan Sayyed Mahmoud Mousavi Majd telah bekerja sebagai mata-mata untuk CIA dan Mossad dan memberi mereka informasi tentang keberadaan dan pergerakan Letnan Jenderal Qassem Suleimani yang dibunuh oleh AS di Irak pada awal Januari.Kantor pers Kehakiman Iran mengumumkan pada hari Selasa (9/6) bahwa kasus Mousavi Majd tidak ada hubungannya dengan pembunuhan Jenderal Suleimani oleh Amerika karena dia telah ditangkap empat bulan sebelum kemartiran jenderal besar dan Letjen Suleimani, Abu Mahdi al-Muhandis, yang adalah wakil kepala Hashd al-Sha'abi (PMU) Irak, dan sejumlah rombongan mereka tewas dalam serangan oleh pesawat nir awak Amerika di dekat Bandara Internasional Baghdad pada 3 Januari.Gedung Putih dan Pentagon mengaku bertanggung jawab atas pembunuhan Jenderal Suleimani di Irak, dengan mengatakan serangan itu dilakukan atas arahan Presiden AS Donald Trump.Pada dini hari 8 Januari, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) menargetkan pangkalan udara AS Ain al-Assad sebagai balasan atas tindakan AS.[IT/r]