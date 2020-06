Zarif: AS Tidak Memiliki Hak Melecehkan PBB, IAEA untuk ‘Menfitnah’ Iran

Mohammad Javad Zarif-Iranian Foreign Minister.jpg

IslamTimes - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif menyoroti kejahatan perang Amerika Serikat, pelanggaran perjanjian dan tindakan teroris dan mengatakan Washington tidak memiliki hak untuk memfitnah Iran dengan menyalahgunakan PBB dan Badan Energi Atom Internasional.

"AS telah berusaha meningkatkan ketegangan dengan Iran & mengancam orang lain untuk mengikuti," tulis Zarif dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Kamis (11/6).Diplomat Iran itu menggarisbawahi bahwa, oleh karena itu, "Itu (AS) TIDAK berhak untuk menyalahgunakan PBB & IAEA untuk memfitnah Iran."Zrif juga melampirkan salinan putusan Pengadilan Internasional pada tahun 1971 yang berbunyi, “Salah satu prinsip dasar yang mengatur hubungan internasional yang didirikan adalah bahwa pihak yang mengingkari atau tidak memenuhi kewajibannya sendiri tidak dapat diakui sebagai mempertahankan hak-hak yang itu mengklaim berasal dari hubungan (tersebut). "Itu terjadi setelah para pejabat AS mengatakan bahwa Washington akan berusaha untuk mengembalikan semua sanksi yang sebelumnya dibatalkan terhadap Iran jika Dewan Keamanan PBB gagal untuk mempertahankan embargo pada pasokan senjata ke Tehran, yang berakhir pada musim gugur ini.Di bawah Resolusi UNSC 2231, embargo senjata terhadap Iran akan dicabut pada Oktober 2020 sebagai bagian dari kesepakatan nuklir Iran 2015; Namun, AS mengatakan akan menggunakan sejumlah opsi untuk mencegah hal ini dan menggunakan ketentuan Dewan Keamanan untuk memblokir berakhirnya larangan tersebut.Sementara AS tidak lagi menjadi pihak dalam kesepakatan nuklir, yang dikenal sebagai Rencana Komprehensif Aksi Bersama (JCPOA), baru-baru ini meluncurkan kampanye untuk memperbarui larangan senjata Iran - yang berlaku sejak 2006/2007 - melalui resolusi di Keamanan Dewan, tetapi Rusia dan China kemungkinan besar akan memveto itu.Presiden AS Donald Trump mundur dari JCPOA pada 2018, menyebut kesepakatan dari kepresidenan Barack Obama "kesepakatan terburuk yang pernah ada."[IT/r]