Netanyahu Memuji Sanksi Trump terhadap Pengadilan Pidana Internasional

Israeli PM Benjamin Netanyahu has praised US President Donald Trump.JPG

IslamTimes - PM Israel Benjamin Netanyahu memuji Presiden AS Donald Trump dan pemerintahannya karena memberikan sanksi kepada Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Kedua negara telah menjadi sasaran pengadilan dengan penyelidikan atas dugaan kejahatan perang.

"Saya ingin berterima kasih kepada presiden atas kepemimpinannya dalam memberikan sanksi terhadap pengadilan internasional yang korup dan bias yang terobsesi dengan ‘perburuan penyihir’ terhadap Zionis Israel dan Amerika Serikat," kata Netanyahu dalam konferensi pers pada hari Kamis (11/6).PM Israel telah menggunakan kartu anti-Semitisme juga, mengklaim bahwa ICC akhirnya percaya bahwa "orang-orang Yahudi yang tinggal di tanah air bersejarah mereka merupakan kejahatan perang."Netanyahu juga tidak melewatkan kesempatan untuk melakukan pukulan keras pada musuh bebuyutan Zionis Israel, yang menyatakan bahwa ICC "menutup mata terhadap pelanggar hak asasi manusia terburuk di dunia, termasuk rezim teroris di Iran."Baik AS maupun Zionis Israel tidak menerima yurisdiksi pengadilan, yang telah meluncurkan investigasi ke dalam kegiatan mereka. Washington telah menghadapi penyelidikan atas dugaan kejahatan perang yang dilakukan oleh pasukan AS di Afghanistan. Tel Aviv berada di bawah pengawasan atas tindakan militer Zionis Israel di wilayah Palestina yang diduduki.Sebelumnya pada hari itu, Trump menandatangani perintah eksekutif yang memberi sanksi kepada semua pejabat ICC yang terlibat dalam "segala upaya" untuk menyelidiki dan menuntut personil AS atas kejahatan perang.Gedung Putih menuduh ICC melakukan "investigasi bermotivasi politik" terhadap AS dan sekutunya "termasuk Zionis Israel." Selain itu, pemerintah AS memiliki "alasan kuat untuk percaya" bahwa pengadilan melakukan "korupsi dan perilaku salah" pada tingkat tertinggi.[IT/r]