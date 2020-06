AS 'Akan Segera Berlutut' Di Depan Iran Karena Terorisme Ekonomi Gagal

IslamTimes- "Sebuah pemerintah yang kebijakannya mengandalkan 'berlutut di leher' terhadap rakyatnya sendiri atau orang lain di seluruh dunia, harus benar-benar senang dengan terorisme ekonomi dan tekanan pada publik," kata Mousavi, merujuk pada pembunuhan brutal Afrika-Amerika. George Floyd, yang tewas setelah seorang polisi kulit putih berlutut di lehernya selama hampir sembilan menit di Minneapolis pada 25 Mei.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran telah mengecam terorisme ekonomi AS dan tekanan pada rakyat Iran, mengatakan tindakan pembatasan telah gagal dan bahwa pemerintah di Washington "akan segera berlutut di depan Bangsa Iran."Dalam sebuah posting di akun Twitter-nya pada hari Jumat, Abbas Mousavi membalas kepuasan Washington dengan sanksi ekonomi terhadap Teheran dan mengatakan pemerintahan AS yang menekan lutut rakyatnya sendiri, harus senang dengan pengenaan terorisme ekonomi pada orang lain."Sebuah pemerintah yang kebijakannya mengandalkan 'berlutut di leher' terhadap rakyatnya sendiri atau orang lain di seluruh dunia, harus benar-benar senang dengan terorisme ekonomi dan tekanan pada publik," kata Mousavi, merujuk pada pembunuhan brutal Afrika-Amerika. George Floyd, yang tewas setelah seorang polisi kulit putih berlutut di lehernya selama hampir sembilan menit di Minneapolis pada 25 Mei."Tapi kau tahu itu bukan leher orang Iran, tetapi lututmu terluka. Anda akan segera berlutut di depan Bangsa Iran, ”tambahnya.Kematian Floyd telah memicu demonstrasi massa di Amerika Serikat dan di seluruh dunia, menyalakan kembali kemarahan yang telah lama dirasakan atas pembunuhan polisi terhadap orang Afrika-Amerika dan menghembuskan kehidupan baru ke dalam gerakan Black Lives Matter.Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran menyandingkan tweetnya dengan komentar yang baru-baru ini dibuat oleh Perwakilan Khusus AS untuk Iran, Brian Hook, yang mengatakan kepada televisi Al Arabiya milik Saudi bahwa Washington senang dengan hasil dari sanksi terhadap Teheran.Hook juga mengklaim dalam wawancaranya dengan Al Arabiya bahwa sanksi AS telah melemahkan Iran dan memengaruhi dukungan Teheran bagi gerakan perlawanan Libanon, Hizbullah.(IT/TGM)