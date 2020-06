Pasukan AS Terus Menjarah Bahan Bakar Suriah

US military vehicles in Syria.jpg

IslamTimes - Pasukan pendudukan AS terus melanjutkan penjarahan ladang minyak dan gas di Suriah.

Kantor berita SANA melaporkan pada hari Jumat (12/6) bahwa konvoi pasukan pendudukan AS yang terdiri dari puluhan tank dan tanker bahan bakar menuju dari wilayah Al-Jazira menuju tanah Irak.Kantor berita mengutip sumber-sumber lokal yang mengatakan bahwa 50 tanker dan kendaraan pendudukan AS pada hari Kamis (11/6) menuju dari wilayah Suriah dari tanah Irak melalui titik al-Walid di pedesaan al-Yaroubia.Sumber menambahkan bahwa tanker dan kendaraan diisi dengan bahan bakar yang dijarah oleh pasukan AS dari ladang minyak yang mereka duduki di Al-Jazira Suriah.[IT/r]