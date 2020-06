Sanksi AS Terhadap Pejabat Kepolisian Iran Menandakan Keputusasaan Washington

IslamTimes- Brigadir Ahmad Nourian, juru bicara Pasukan Penegakan Hukum Iran, mengecam langkah "ilegal" dan "tidak bijaksana" oleh Departemen Keuangan AS, mengatakan sanksi adalah bagian dari apa yang disebut "tekanan maksimum" pada Republik Islam Iran.

Pasukan Penegakan Hukum Iran telah mengecam langkah AS yang memungut sanksi pada sejumlah anggota tingkat tinggi, mengatakan langkah itu adalah hasil dari keputus-asaan pemerintah Amerika dalam menghadapi tekad dan ketangguhan bangsa Iran.Bulan lalu, Departemen Keuangan AS menjatuhkan sanksi kepada Menteri Dalam Negeri Iran Abdolreza Rahmani Fazli dan beberapa pejabat dan lembaga penegak hukum Iran lainnya atas apa yang diklaim sebagai peran mereka dalam "pelanggaran hak asasi manusia."Brigadir Ahmad Nourian, juru bicara Pasukan Penegakan Hukum Iran, mengecam langkah "ilegal" dan "tidak bijaksana" oleh Departemen Keuangan AS, mengatakan sanksi adalah bagian dari apa yang disebut "tekanan maksimum" pada Republik Islam Iran."Meskipun masuknya pejabat [militer], otoritas dan komandan Republik Islam dalam daftar sanksi yang disebut AS adalah langkah yang tidak efektif dan berulang, Amerika sekali lagi memberikan sanksi kepada komandan penegak hukum [Iran], menunjukkan kemarahan mereka tentang gema wacana revolusioner dan anti-hegemonik Republik Islam, "kata Nourian dalam sebuah wawancara dengan kantor berita Fars Iran. "Mereka mengungkapkan kebencian dan permusuhan mereka dengan pendirian dan bangsa Iran yang terhormat bagi semua orang.""Musuh harus tahu bahwa sanksi seperti itu tidak akan melemahkan tekad kuat rakyat Iran dalam perjuangan mereka melawan kebijakan bermusuhan Amerika Serikat, dan bahwa perlawanan akan terus berlanjut."(IT/TGM)