Jahangiri: Sanksi Gagal Membuat Ekonomi Iran Runtuh

IslamTimes- "Ekonomi Iran telah menghadapi tantangan oleh sanksi AS, namun, itu masih berjalan meskipun AS ingin menghancurkannya," kata Jahangiri saat upacara di Teheran pada hari Sabtu.

Wakil Presiden Pertama Iran Es'hagh Jahangiri mengatakan kebijakan tekanan maksimum AS gagal membuat ekonomi Iran ambruk."Ekonomi Iran telah menghadapi tantangan oleh sanksi AS, namun, itu masih berjalan meskipun AS ingin menghancurkannya," kata Jahangiri saat upacara di Teheran pada hari Sabtu.Memperhatikan bahwa terorisme ekonomi AS telah memberikan banyak tekanan pada bangsa Iran, wakil presiden menggarisbawahi bahwa "pemerintah melakukan segala upaya untuk mengurangi beban seperti itu dari pundak rakyatnya."Menyesalkan musuh-musuh Revolusi Islam yang memanfaatkan setiap kesempatan untuk menyerang negara Iran, Jahangiri mengatakan AS, dan sekutu regionalnya, termasuk rezim Zionis dan Arab Saudi, telah berpegang teguh pada rencana jahat apa pun, termasuk sanksi, untuk mencapai tujuan mereka melawan Iran .Namun, ia menambahkan, Iran akan melanjutkan jalur kemajuan dan pembangunan meskipun ada sanksi dan apa yang disebut tekanan maksimum.Apa yang disebut kampanye tekanan maksimum Washington melawan Teheran secara resmi dimulai ketika Presiden Republik Donald Trump secara sepihak menarik negaranya keluar dari kesepakatan nuklir Iran 2015 yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) pada Mei 2018.(IT/TGM)