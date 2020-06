Bolton Akan Merilis Buku yang Menuduh Trump sebagai 'Pelanggaran' yang Lebih Tidak Tercapai

John Bolton fired by President Donald Trump.jpg

IslamTimes - Menentang Gedung Putih, mantan penasihat keamanan nasional John Bolton akan merilis sebuah buku yang menunjukkan Presiden AS Donald Trump melakukan pelanggaran yang tidak dapat ditembus di luar Ukraina dan menuduh bahwa seluruh kebijakan luar negerinya dimotivasi oleh politik dalam negeri, penerbitnya mengatakan Jumat (12/6).

Trump awal tahun ini memperingatkan Bolton untuk tidak menerbitkan bukunya saat presiden masih berada di Gedung Putih, yang pengacaranya berpendapat bahwa sebagian besar materi dalam memoar itu diklasifikasikan.Tetapi penerbit Simon dan Schuster mengatakan akan melanjutkan dan merilis "The Room Where It Happened: A White House Memoir" pada 23 Juni, menggoda dalam siaran pers: "Ini adalah buku yang tidak ingin dibaca oleh Donald Trump."“Saya kesulitan untuk mengidentifikasi keputusan Trump yang signifikan selama masa jabatan saya yang tidak didorong oleh perhitungan pemilihan ulang,” tulis Bolton dalam buku itu, menurut rilis.Penerbit mengatakan bahwa Bolton akan mendokumentasikan kesalahan Trump yang melampaui tekanannya pada Ukraina untuk menyelidiki saingan Demokrat Joe Biden - yang memicu pemakzulan Trump oleh House of Representatives yang dipimpin Demokrat.Bolton "berpendapat bahwa DPR melakukan malapraktik impeachment dengan menjaga penuntutan mereka terfokus secara sempit di Ukraina ketika pelanggaran Trump-seperti Ukraina ada di berbagai kebijakan luar negerinya," kata penerbit.Buku ini akan menggambarkan "proses pengambilan keputusan yang tidak konsisten, scattershot," katanya.Bolton, seorang pembuat kebijakan Republik yang dikenal karena pandangannya yang hawkish, pergi pada bulan September setelah tidak setuju dengan raihan diplomatik Trump kepada musuh, terutama Korea Utara dan Taliban Afghanistan.[IT/r]