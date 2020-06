Para Ahli: Lonjakan Coronavirus Mungkin ‘Keluar Kontrol’ di Tengah Pembukaan Kembali AS

US health official, faces covid19.jpg

IslamTimes - Para pejabat kesehatan AS pada hari Jumat (12/6) mendesak warga Amerika untuk terus mematuhi kebijakan sosial dan langkah-langkah keselamatan COVID-19 lainnya, dan memperingatkan bahwa negara-negara mungkin perlu memberlakukan kembali pembatasan ketat jika kasus COVID-19 melonjak.

Dalam beberapa minggu terakhir, para ahli telah mengangkat kekhawatiran bahwa pembukaan kembali ekonomi AS dapat menyebabkan gelombang infeksi baru. Sekitar setengah lusin negara bagian, termasuk Texas dan Arizona, sedang bergulat dengan meningkatnya jumlah pasien virus korona yang mengisi tempat tidur rumah sakit.Pejabat top penyakit menular AS pada hari Jumat memperingatkan bahwa "blip" meningkatnya rawat inap virus corona yang dilaporkan oleh beberapa negara dapat keluar dari kendali jika rezim jarak kontak yang kuat tidak diberlakukan.Ketika pembatasan kegiatan ekonomi dicabut, Amerika Serikat akan melihat peningkatan infeksi, Anthony Fauci mengatakan kepada CNN."Tetapi ketika Anda mulai melihat lebih banyak rawat inap, itu adalah tanda pasti bahwa Anda berada dalam situasi di mana Anda pergi ke arah yang salah," kata Fauci.Pejabat dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) mengatakan masyarakat harus terus menjaga jarak sosial sejauh 6 kaki, mencuci tangan secara teratur dan memakai penutup wajah untuk mengurangi risiko infeksi."Jika kasus mulai naik lagi, terutama jika naik secara dramatis, penting untuk menyadari bahwa upaya mitigasi seperti apa yang dilaksanakan kembali pada bulan Maret mungkin diperlukan lagi," kata Jay Butler, wakil direktur penyakit menular di CDC, yang berbicara kepada wartawan bersama dengan Direktur CDC Robert Redfield.Sejauh ini, lebih dari 114.000 orang telah meninggal karena COVID-19 di Amerika Serikat, menurut penghitungan Reuters. Sekitar setengah lusin negara bagian AS bergulat dengan meningkatnya jumlah pasien coronavirus yang mengisi tempat tidur rumah sakit.Texas dan North Carolina pada hari Jumat melaporkan tingkat rawat inap tertinggi sejak pandemi dimulai. Tetapi para pejabat di kedua negara menunjukkan mereka juga memiliki tingkat kematian terendah dari COVID-19.Fauci menggarisbawahi bahwa peningkatan rawat inap adalah tren yang mengkhawatirkan, dan tanda bahwa "mungkin kita perlu sedikit memperlambat" pada pembukaan kembali.Gubernur North Carolina Roy Cooper mengatakan pada hari Jumat bahwa sementara kenaikan rawat inap di negaranya dan kasus-kasus baru sedang serius, bergerak maju dengan membuka kembali ekonomi lebih menjadi opsi.Texas telah berada di garis depan upaya negara untuk membuka kembali ekonomi mereka dan Gubernur Greg Abbott pada hari Jumat mengatakan dalam sebuah wawancara dengan KYTX TV itu akan tetap seperti itu "karena kami memiliki begitu banyak tempat tidur rumah sakit yang tersedia untuk siapa saja yang sakit.""Untuk setiap orang di tempat tidur rumah sakit, ada 10 tempat tidur rumah sakit terbuka yang tersedia untuk mereka," kata Abbott. "Jadi ada banyak kapasitas rumah sakit untuk dapat menangani COVID-19."Dia menambahkan bahwa "tidak ada kebutuhan nyata untuk tidak mengembalikan pembukaan bisnis di negara bagian."Sejumlah negara bagian dan kota telah jeda atau memperlambat pembukaan kembali.Gubernur Oregon Kate Brown mengatakan dia akan menunda aplikasi county setelah negara melaporkan peningkatan rekor harian dalam kasus coronavirus baru pada hari Kamis (11/6)."Ini pada dasarnya adalah 'lampu kuning' di seluruh negara bagian, sudah waktunya untuk menekan jeda selama satu minggu sebelum pembukaan kembali," kata Brown, seorang Demokrat, dalam sebuah pernyataan.Gubernur Republik Utah Gary Herbert pada hari Jumat memerintahkan sebagian besar negara bagian untuk menghentikan pembukaan kembali sementara negara itu menyelidiki lonjakan kasus."Saya tidak ingin maju dan kemudian mengambil langkah mundur," kata Herbert tentang pesanan yang tetap berlaku sampai 26 Juni.[IT/r]