Trump Berjanji: Amerika Akan Mengakhiri 'Era Perang Tanpa Akhir' dan ‘Berhenti Menjadi Polisi Dunia’

IslamTimes - Presiden AS Donald Trump telah menyatakan bahwa Amerika akan mengalihkan fokusnya dari mengobarkan "perang tanpa akhir" dan menjadi "polisi dunia," mengulangi janji-janji kampanye 2016 yang tidak dipenuhi.

AS memasuki "momen krusial" dari sejarahnya, kata presiden saat berbicara dengan para lulusan Akademi Militer West Point AS dalam pidatonya. "Kita akan mengakhiri era perang tanpa akhir.""Bukanlah tugas pasukan AS untuk menyelesaikan konflik kuno di negeri-negeri yang jauh yang belum pernah didengar banyak orang," katanya, seraya menambahkan bahwa Washington "bukan polisi dunia" lagi. Itu adalah sesuatu yang telah dijanjikan Trump sejak dia berkampanye untuk presiden kembali pada 2016. Tapi apakah sesudah hampir empat tahun masa kepresidenannya membuat kebijakan luar negeri AS lebih damai?Kata-katanya datang di tengah laporan tentang rencana Gedung Putih untuk menarik 9.500 tentara dari Jerman - sesuatu yang telah memberikan beberapa sekutu AS, serta elang di Kongres, alasan untuk khawatir tentang "berkurangnya" peran AS di panggung dunia . Namun, kekhawatiran mereka bisa berubah menjadi prematur.Bagaimanapun, Trump sejauh ini gagal untuk secara efektif menarik pasukan AS dari hampir semua tempat. Pasukan AS tampaknya tidak tergesa-gesa meninggalkan Afghanistan - negara di mana Amerika melancarkan perang yang benar-benar "tak berkesudahan" pada zaman kita hanya untuk mengakui bahwa mereka tidak dapat mengalahkan gerilyawan Taliban setempat.Washington menandatangani kesepakatan penarikan pasukan dengan Taliban pada Februari, tetapi pasukan AS masih ada sejak perjanjian itu tergantung pada proses perdamaian intra-Afghanistan dan pembicaraan antara gerilyawan dan pemerintah Kabul telah terperosok dalam kemunduran.Hal yang sama, dimana tentara AS masih tinggal di Irak dan Suriah dengan label hendak melawan teroris Daesh.[IT/r]