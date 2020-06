Iran Bereaksi Jika AS Mencegah Pengangkatan Embargo Senjata Sesuai Kesepakatan Nuklir

IslamTimes- Administrasi Presiden AS Donald Trump telah mengancam bahwa pihaknya mungkin berusaha untuk memicu kembali semua sanksi terhadap Iran jika upayanya untuk memperpanjang embargo senjata gagal.

Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan negara itu tidak akan tetap acuh tak acuh dan akan menunjukkan reaksi yang sesuai jika AS mencoba mencegah pencabutan embargo senjata terhadap Republik Islam, yang akan berakhir tahun ini sesuai dengan perjanjian nuklir penting yang dicapai Teheran dengan enam kekuatan dunia. kembali pada tahun 2015.Selama beberapa bulan terakhir, Washington telah meningkatkan seruan untuk perpanjangan embargo senjata PBB terhadap Iran, yang akan berakhir pada Oktober di bawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231, yang mendukung kesepakatan nuklir Iran, yang secara resmi dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) .Administrasi Presiden AS Donald Trump telah mengancam bahwa pihaknya mungkin berusaha untuk memicu kembali semua sanksi terhadap Iran jika upayanya untuk memperpanjang embargo senjata gagal.Kesepakatan nuklir yang penting dicapai antara Iran dan kelompok negara P5 + 1 - AS, Inggris, Prancis, Rusia dan Cina ditambah Jerman - pada tahun 2015. Namun, pada Mei 2018, Presiden AS Trump secara sepihak menarik negaranya keluar dari JCPOA dan memberlakukan kembali sanksi yang telah dicabut terhadap Teheran dan mulai mengeluarkan sanksi baru".Sementara AS tidak lagi menjadi pihak dalam JCPOA, AS telah meluncurkan kampanye untuk memperbarui larangan senjata Iran - diberlakukan sejak 2006/2007 - melalui resolusi di Dewan Keamanan, tetapi Rusia dan Cina kemungkinan besar akan memveto itu. .Berbicara di sidang kabinet pada hari Minggu, Rouhani mengatakan, “Pengakhiran larangan senjata [terhadap Iran] ... adalah salah satu pencapaian penting JCPOA dan jika Amerika ingin mempertanyakan pencapaian ini, negara-negara besar lainnya tahu apa reaksi kita."Presiden Iran juga menyatakan harapannya bahwa "semua negara yang menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Dewan Gubernur" dari Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), akan mengetahui "perencanaan AS terkait plot-plot ini."(IT/TGM)