AS Pelanggar Hukum Internasional Namun Berharap Warganya Mematuhi Hukum Negara

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengatakan sementara rezim Amerika secara terang-terangan melanggar semua norma hukum internasional, presidennya mendesak warganya untuk mematuhi "hukum dan ketertiban" pada saat protes kekerasan melanda AS karena kebrutalan polisi terhadap warga Afrika-Amerika.Abbas Mousavi membuat pernyataan itu dalam sebuah tweet pada hari Minggu dalam sebuah singgungan yang jelas untuk pernyataan oleh Presiden AS Donald Trump pada awal Mei ketika ia menyatakan dirinya "presiden hukum dan ketertiban" sebagai pengunjuk rasa damai di luar gerbang Gedung Putih yang dibubarkan dengan gas air mata dan flashbang."Tugas pertama dan tertinggi saya sebagai presiden adalah membela negara kita yang besar dan rakyat Amerika," kata Trump, sambil menambahkan, "Saya bersumpah untuk menegakkan hukum negara kita dan itulah yang akan saya lakukan."Ketika ia membuat pernyataan, kerumunan pengunjukrasa Amerika berkumpul di luar gerbang Gedung Putih sementara konvoi besar kendaraan militer terlihat mengemudi melalui kompleks Gedung Putih dan ke Pennsylvania Avenue.“Bagaimana di dunia rezim AS, yang sering melakukan pelanggaran hukum dan norma internasional, namun mengharapkan warga Amerika awam untuk meyakini seruan 'hukum dan ketertiban' ?! tulis Mousavi di halaman Twitternya.(IT/TGM)