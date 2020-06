AS Menentang Hak-hak Sipil Kulit Hitam Sepanjang Sejarah Amerika

IslamTimes- Kovalik mengomentari pemimpin hak-hak sipil Dr. Martin Luther King, yang telah memperingatkan sebelum ia dibunuh pada tahun 1967 bahwa "kerusuhan adalah bahasa yang belum pernah terdengar."

Pemerintah AS selalu menentang hak-hak sipil orang kulit hitam sepanjang sejarah Amerika, kata seorang aktivis hak asasi manusia dan perdamaian Amerika.Daniel Kovalik, yang mengajar hak asasi manusia internasional di Fakultas Hukum Universitas Pittsburgh, membuat pernyataan dalam wawancara telepon dengan Press TV pada hari Minggu.Kovalik mengomentari pemimpin hak-hak sipil Dr. Martin Luther King, yang telah memperingatkan sebelum ia dibunuh pada tahun 1967 bahwa "kerusuhan adalah bahasa yang belum pernah terdengar."King meramalkan bahwa ketika Amerika menunda keadilan, negara itu hanya bisa berharap akan terjadi lagi kekerasan dan kerusuhan.Kita harus ingat bahwa Martin Luther King sendiri dibunuh dan jelas ada tangan FBI dalam pembunuhan itu. Intinya adalah bahwa negara AS telah menentang hak-hak sipil kulit hitam di masa Republik Amerika, ”kata Kovalik kepada Press TV.“Sudah ada kemajuan, tentu saja, dan Gerakan Hak-Hak Sipil tahun 50-an dan 60-an memang membantu memajukan legislasi yang sangat penting, tetapi akan selalu ada tekanan balik oleh mereka yang berkuasa, yang tidak senang dengan reformasi itu dan jadi Anda tahu apa kami telah melihat dari waktu ke waktu kemajuan yang dibuat dibatalkan, ”tambahnya.Menekankan bahwa hak-hak sipil kulit hitam telah dilanggar "oleh pemerintah Republik dan Demokrat," kata Kovalik, "[Mantan Presiden AS] Bill Clinton memutar balik reformasi kesejahteraan yang sangat penting. Dia adalah orang yang benar-benar memulai penahanan massal orang Afrika-Amerika dan juga dia yang menciptakan program di mana polisi memperoleh perangkat keras militer, yang mereka gunakan hingga hari ini. ”Sarjana Amerika menggarisbawahi bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan pelanggaran adalah menjaga "tekanan konstan" pada pemerintah AS dan "mendesak untuk demokrasi yang lebih besar dan perubahan yang lebih besar."Warga Amerika di seluruh negeri telah memprotes kematian George Floyd, seorang pria kulit hitam berusia 46 tahun yang meninggal setelah seorang polisi kulit putih menekan lututnya ke lehernya selama lebih dari delapan menit akhir bulan lalu.(IT/TGM)