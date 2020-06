Lebih dari 21.000 Pengacara Iran Mengutuk Sanksi AS sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia

US flag is defaced during an anti-US demonstration.jpg

IslamTimes - Ribuan pengacara Iran telah menandatangani pernyataan mengecam sanksi AS dan tindakannya terhadap hak asasi manusia, menyerukan kepada organisasi internasional untuk menentang keras langkah-langkah tersebut.

Pernyataan tersebut, yang ditandatangani oleh 21.333 pengacara dan ahli hukum, berpendapat bahwa sanksi Amerika Serikat terhadap bangsa Iran adalah anti-manusia, karena mereka melanggar hak-hak dasar manusia, terutama dalam situasi saat ini di mana seluruh dunia dicengkeram oleh wabah baru coronavirus."Sementara semua negara lain telah mengerahkan semua sumber dayanya untuk menahan penyebaran penyakit dan merawat para pasien, negara Iran menghadapi virus di satu sisi dan sanksi AS yang tidak adil, tidak manusiawi, dan kejam di sisi lain," kata pernyataan itu."Hari ini, para pejabat Amerika mengakui bahwa tekanan maksimum mereka telah dirancang untuk menargetkan penduduk sipil dan orang-orang yang tidak bersalah dengan tujuan menaburkan ketidakpuasan publik dengan sistem pemerintahan Iran," tambahnya.Pernyataan itu mengatakan pendekatan Washington yang tidak manusiawi untuk melanjutkan sanksi anti-Iran dan prasyarat untuk penjualan obat-obatan dan peralatan medis ke Iran bahkan pada saat wabah COVID-19 merupakan pelanggaran terhadap masalah kemanusiaan dan harus sangat dikutuk.Dikatakan langkah-langkah AS bertentangan dengan aturan dan peraturan internasional, karena sanksi yang mencegah negara mengakses obat-obatan dan makanan secara langsung membahayakan hak untuk hidup dan kehidupan manusia, yang merupakan hak asasi manusia yang paling dasar.Sementara para pejabat Amerika mengklaim makanan, obat-obatan, dan pasokan kemanusiaan lainnya dibebaskan dari sanksi yang diberlakukan oleh Washington, langkah-langkah AS yang menargetkan segala sesuatu mulai dari penjualan minyak hingga pengiriman dan kegiatan keuangan telah menghalangi bank asing untuk melakukan bisnis dengan Iran, termasuk kesepakatan kemanusiaan.[IT/r]