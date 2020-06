Pertamina akan IPO Anak Usaha di Subholding Hulu

Islam Times - Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati akan membawa anak usaha di bawah subholding hulu untuk menjadi yang pertama melakukan Initial Public Offering (IPO).

Hal ini sekaligus menjawab tantangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir yang meminta Nicke untuk segera membawa dua anak usaha atau subholding Pertamina melantai di bursa saham dalam jangka waktu dua tahun ke depan.Nicke memberikan contoh misalnya anak usaha yang bernama PT Pertamina Hulu Rokan (PHR). Ia menjelaskan pada saat ditetapkan pemerintah menjadi pemenang dan mengambil alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia, Pertamina dituntut untuk mencari mitra dalam menggarap wilayah kerja migas tersebut. Sehingga kepemilikan Pertamina di Blok Rokan harus dibagi pada mitranya nanti, atau dengan kata lain kepemilikan saham Pertamina tidak 100 persen."IPO yang pertama kita akan lihat subholding hulu. Untuk Rokan misalnya pada saat ditetapkan kita menang Rokan kita diminta bermitra. Artinya sebagian dari participating interest kita lepas," kata Nicke dalam webinar bertema memacu kinerja Pertamina, Senin, 15 Juni 2020.Nicke mengatakan sebenarnya banyak sekali wilayah kerja atau blok migas yang jika dikerjasamakan akan menciptakan kinerja yang lebih optimal, terutama dalam kaitannya untuk meningkatkan produksi.Dirinya bilang dengan IPO, maka Pertamina tentu akan bisa berbagi pendanaan bersama mitra sehingga bisa digunakan untuk mengembangkan investasi di subholding hulu Pertamina. Apalagi, kata Nicke, 60 persen dari total investasi yang dikeluarkan perseroan dialokasikan untuk sektor hulu.Selain itu, kata Nicke, pendanaan yang didapat dari IPO juga bisa digunakan Pertamina untuk mengakuisisi kegiatan-kegiatan hulu lainnya. Dengan kata lain, Pertamina bisa menambah aset-aset hulu di luar yang dikelola saat ini.Nicke pernah mengatakan pengembangan aset ke luar negeri salah satunya ditujukan untuk meningkatkan produksi. Sebab, produksi migas nasional tidak akan naik signifikan jika hanya mengandalkan blok migas di Indonesia.Data terakhir pada 2018, Pertamina mencatat, produksi migas dari aset luar negeri tercatat sebesar 153 ribu barel setara minyak per hari (boepd), yakni produksi minyak 102 ribu barel per hari (bph) dan gas 299 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/mmscfd).Produksi migas perseroan dari aset luar negeri pada tahun depan ditargetkan naik 3,26 persen dari prognosa akhir 2019 sebesar 153 ribu boepd menjadi 158 ribu boepd. Rinciannya, produksi minyak ditargetkan naik tipis dari 105 ribu bph menjadi 107 ribu bph, serta produksi gas meningkat dari 276 mmscfd menjadi 298 mmscfd.[IT/Medcom]