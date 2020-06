Trump: Pasukan AS akan Ditarik dari Jerman Sampai Berlin Membayar Tagihan NATO

US President Donald Trump and first lady Melania Trump greet U.S. troops at Ramstein Air Force Base in Germany.JPG

Islam Times - Presiden AS Donald Trump telah mengkonfirmasi desas-desus bahwa dia akan menarik hampir 10.000 tentara dari Jerman, mengatakan bahwa Berlin harus memenuhi komitmennya kepada NATO jika menginginkan tentara AS tetap tinggal.

"Jerman seperti yang Anda tahu ... nakal dalam pembayaran mereka kepada NATO," kata Trump kepada wartawan di Gedung Putih pada hari Senin (15/6), dengan alasan bahwa Berlin berutang "miliaran" kepada aliansi. "Mengapa kita harus melakukan apa yang kita lakukan jika mereka tidak membayar?"Ada sekitar 34.500 tentara AS saat ini ditempatkan di Jerman, dan 25.000 akan tetap mengikuti pemindahan tersebut.Media AS melaporkan minggu lalu bahwa Trump "mempertimbangkan" mengarahkan Pentagon untuk menarik 9.500 tentara, tetapi tidak jelas apakah langkah itu akan bersifat permanen atau sementara, atau apakah mereka akan kembali ke AS atau pergi ke negara NATO sebagai gantinya . Spekulasi tentang Polandia menjadi tujuan mereka dihancurkan oleh laporan bahwa Washington dan Warsawa belum mencapai kesepakatan tentang hak-hak pangkalan AS, meskipun antusiasme publik pemerintah Polandia.Anggota NATO telah berjanji akan meningkatkan pengeluaran militer mereka menjadi 2 persen dari PDB mereka, target yang disepakati selama pemerintahan Obama. Namun, hanya segelintir yang memenuhi janji itu, dan jumlah itu tidak termasuk Jerman. Menteri Pertahanan Annegret Kramp-Karrenbauer berjanji tahun lalu bahwa Berlin akan mencapai tujuan dua persen pada 2031 "paling lambat."Trump telah berulang kali menyebut hal ini sebagai tidak dapat diterima, menuduh orang Eropa melakukan freeloading di AS, yang menghabiskan hampir satu triliun dolar setiap tahun untuk militer - dan telah melihat peningkatan pengeluarannya di bawah presiden saat ini.Pasukan AS telah ditempatkan di Jerman sejak 1945, awalnya sebagai pasukan pendudukan setelah berakhirnya Perang Dunia II dan kemudian di bawah payung NATO. Washington terus mempertahankan kehadiran militer ini bahkan setelah reunifikasi Jerman pada 1991 dan penarikan penuh Soviet dari apa yang dulunya adalah Republik Demokratik Jerman.[IT/r]