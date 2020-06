Uni Emirat Arab (UEA) Corong Hubungan Arab-Israel

Islam Times - Duta Besar Uni Emirat Arab (UEA) untuk Amerika Serikat, Yousef al-Otaiba mendukung dan menjadi corong untuk normalisasi hubungan negara-negara Arab dengan rezim Zionis Israel.

Dukungan itu diungkap dalam artikelnya yang diunggah surat kabar Yedioth Ahronoth, berjudul "It’s Either Annexation or Normalization,". Abu Dhabi selama ini berupaya keras mendorong normalisasi hubungan antara negara-negara Arab dengan Israel."Abu Dhabi dapat membuka pintu bagi rezim Zionis menuju ke arah negara-negara Arab dan dunia," tulis al-Otaiba.Selama ini UEA salah satu negara Arab yang berusaha menormalisasi hubungan negara Arab dengan Israel. Sebelumnya Yousef al-Otaiba menghadairi peresmian Kesepakatan Abad ini oleh Presiden AS Donald Trump di Gedung Putih.Artikelnya yang diterbitkan di surat kabar Zionis Israel itu menegaskan dukungan normalisasi dengan Tel Aviv.Dukungan UEA terhadap rezim Zionis juga dilakukan dengan mendaratkan dua pesawat UEA di bandara Tel Aviv untuk mengangkut bantuan medis ke Palestina.Pesawat pertama yang mendarat di bandara Tel Aviv tidak menggunakan logo resmi kerajaan, namun pesawat kedua menggynakan logo Etihad Airways, maskapai penerbangan nasional UEA.UEA mengatakan bantuan medis dikirim ke Palestina melalui bandara Tel Aviv, meskipun rakyat Palestina menolak bantuan tersebut. Mereka berpendapat bahwa langkah Abu Dhabi ini bertujuan untuk menormalkan hubungan dengan Tel Aviv.[IT/Onh]